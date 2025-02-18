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太子建設主導開發的「太子置地廣場－大里館」盛大動工

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
太子置地廣場－大里館由統一集團協理張國光(中)、中市經發局長張峯源(左2)等人主持動工。記者宋健生/攝影
太子置地廣場－大里館由統一集團協理張國光(中)、中市經發局長張峯源(左2)等人主持動工。記者宋健生/攝影

台中市大里區迎來全新商業地標！由統一（1216）集團旗下太子建設（2511）主導開發的「太子置地廣場－大里館」，18日舉行動土典禮，這座結合綠意、商業與社區共融的複合式商場，將是太子建設在台中的第一個商場BOT開發案，預計2027年底前完工營運。

今天的動土儀式，由統一集團協理張國光、太子建設總經理林宏俊、台中市經濟發展局局長張峯源及地方民意代表共同主持。

值得注意的是，太子建設在台中的另一個商場BOT案「太子置地廣場-崇德館」，預計4月可取得建照。這座商場位於北屯崇德路「市31」用地，預計今年中動工，2028年完工營運，初估投資金額逾10億元以上。

「太子置地廣場-崇德館」靠近今年底即將完工營運的漢神洲際購物中心，統一集團初步規劃興建地下二層、地上二層複合式商場，並引進約60個品牌，包括統一佳佳健身俱樂部、星巴克、7-11旗艦店、Mia C'bon超市等，家樂福也不排除納入規劃。

張峯源表示，基地位於大里區德芳南路、永隆路口的「太子置地廣場－大里館」，由統一集團旗下太子建設轉投資，總投資金額5.6億元，這項重大開發案不僅將改變大里區商業版圖，也將為當地居民帶來更優質的生活環境與消費體驗。

經發局說明，這座嶄新的商場以「大里之森」為設計理念，從建築外觀到內部空間皆融入大量綠意元素，營造出如公園般的購物環境，讓逛街成為一場愜意的都市森活體驗，並在地下3層、地上5層的商場空間中，匯集統一集團旗下知名品牌，及其他知名服飾與餐飲。

此外，這次的開發案積極融入在地社區，未來將與鄰近的大里環保公園合作，舉辦環保文創市集、鄰里音樂會及公益活動，讓這座商場成為市民共享的文化與休憩空間，並響應「台中美樂地計畫」，特別規劃無障礙樂齡共融遊戲場，讓長者與親子都能安心享受戶外時光，真正落實「社區共融」的理念。

張峯源表示，隨著市政建設日益完善、社會福利制度健全，台中市已成為年輕人首選的宜居城市。而「人流等於錢流」，此案選址於德芳路二段與永隆路交叉口，正是大里二期重劃區的交通樞紐，周邊商業機能成熟，緊鄰仁愛醫院、中興商圈，並匯聚3C賣場、速食連鎖店及各式餐飲品牌，展現強大的經濟發展潛力。

另外，特許期內，市府預計可收取開發權利金200萬元、固定權利金2,000萬元及變動權利金約3.1億元，除了為市庫帶來可觀收益，同時也將創造超過200個就業機會，帶動整體經濟發展，提升在地生活品質。

張峯源期待這座結合綠意、商業與社區文化的商場，能完善大里的城市風貌，並在不遠的將來與市民共同歡迎這座嶄新的城市綠洲。

這座結合綠意、商業與社區共融的複合式商場，預計2027年底前完工營運。記者宋健生/攝影
這座結合綠意、商業與社區共融的複合式商場，預計2027年底前完工營運。記者宋健生/攝影

太子建設 統一集團

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