太子置地廣場大里館動土 中市府：帶來新的消費環境和體驗

台中市大里區市七及廣二用地合併開發BOT案今舉行動土典禮，該區由統一集團旗下太子建設取得用地轉投資「太子置地廣場－大里館」。經發局長張峯源表示，太子建設轉投資總金額達5.6億元，是大里區的重大開發案，不僅將改變大里區的商業版圖，也會為當地帶來更優質的生活環境與消費體驗，更是大里的新商業地標。

經發局說，「太子置地廣場－大里館」是結合綠意、商業與社區共融的複合式商場，並以「大里之森」為設計理念，從建築外觀到內部空間皆融入大量綠意元素，營造出如公園般的購物環境，讓逛街成為一場愜意的都市森活體驗，並在地下3層、地上5層的商場空間中，匯集統一集團旗下知名品牌，及其他知名服飾與餐飲。

此外，開發案積極融入在地社區，未來將與鄰近的大里環保公園合作，舉辦環保文創市集、鄰里音樂會及公益活動，讓商場成為市民共享的文化與休憩空間，同時也響應「台中美樂地計畫」，特別規畫無障礙樂齡共融遊戲場，讓長者與親子都能安心享受戶外時光，真正落實「社區共融」的理念。

張峯源說，隨著市政建設日益完善、社會福利制度健全，台中市已成為年輕人首選的宜居城市。而「人流等於錢流」，本案選址於德芳路二段與永隆路交叉口，正是大里二期重劃區的交通樞紐，周邊商業機能成熟，且緊鄰仁愛醫院、中興商圈，並匯聚3C賣場、速食連鎖店及各式餐飲品牌，展現強大的經濟發展潛力。