Gogoro 與 Castrol合資公司將進軍越南 拚2028年達到車輛事業損益兩平

Gogoro 代理執行長姜家煒18日表示，Gogoro 將聚焦產品線與海外市場，本周與Castrol簽約將成立合資公司進軍越南市場，再加上產品線聚焦，預計2026年能源事業損益兩平，並在2028年車輛事業達到損益兩平。

姜家煒表示，作為一家能源科技公司與機車公司， Gogoro 的目標非常明確，就是實現獲利並持續穩健成長。團隊已經積極展開行動，專注核心業務，打造更加滿足客戶需求的產品與服務。我們有信心透過四大策略，能夠在 2026 年達成能源事業損益兩平，2027 年能源事業產生自由現金流，以及 2028 年車輛事業損益兩平。」

在車輛車業方面，Gogoro 將調整產品研發策略，預計將產品線收斂至五個整車平台，並且透過模組化平台，加強共用性，提升機種產品力與市場競爭力。除了應用於 Gogoro 自身車款，更會與 PBGN 聯盟夥伴共享硬體與軟體資源，使其充分發揮各自品牌優勢，發展更多具有特色與市場競爭力的車款，共同推動機車產業升級。

Gogoro 持續聚焦海外市場，已與嘉實多（Castrol）完成簽約，將成立合資公司共同前進電動運具潛力巨大的越南市場，並因地制宜建立彈性的合作模式，由 Gogoro 協助設計與提供核心技術，再授權 Castrol 進行銷售與營運。去年之前，由宏佳騰（1599）生產機車、Gogoro負責能源供應以及韓國Bike Bank負責當地通路的方式相當成功，越南也將複製韓國模式，採取國際分工的方式，提高成功率，未來並可望在東南亞進一步擴展。

深化換電體驗部分，「離峰騎到飽」資費方案登場，每月只要 488元 起。過去十年，Gogoro 已在全台佈建 2,695 座電池交換站，並優先建置在經濟活動與交通熱區，讓換電站夠多、夠密集；已投入超過 140 萬顆電池，平均每站配置 45 顆電池1，確保服務量能。在這個基礎上，Gogoro 將進一步滿足車主換電需求，深化換電體驗。Gogoro 為消費者提供全新的「離峰時段騎到飽」資費方案，享受更划算的資費。此方案提供每日 14 小時的離峰換電時段，期間換電通通免費，每月最低只要 $488 元起註。Gogoro 或 PBGN 的新舊車主皆能選用，預計於今年第二季上線。透過「離峰時段騎到飽」方案，Gogoro 期待為車主降低騎乘成本，打造更穩定可預期的換電體驗，讓車主騎乘更輕鬆自在。

能源事業部分將啟動第二成長曲線，深化電池梯次應用，佈局未來商機。隨著全球能源加速轉型，儲能系統成為關鍵基礎建設，台灣儲能系統市場更將於 2030 年成長至 2,500 億元規模。Gogoro 智慧電池擁有可移動、效能高的特性，不僅為電動機車提供穩定動力，更能在達到特定使用年限、從電動機車上汰役後，延展第二生命週期，發展電池梯次應用，成為服務企業客戶的儲能系統，提高電網韌性。

展望下一個階段，Gogoro 加速朝願景前進，堅定落實車輛與能源事業的四大策略，聚焦產品線與海外市場，深化換電體驗與電池梯次應用。Gogoro 期待與各界夥伴攜手向前，打造永續城市。