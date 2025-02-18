卜蜂董事長：川普「美國第一」策略下 玉米、黃豆與肉品價格看好

卜蜂（1215）董事長鄭武樾表示，川普上任後黃、小、玉的走勢變化比較難以預測，美國第一策略下，可以想見玉米、黃豆等價格會愈來愈好，國內的飼料價格預計每公斤要小漲0.4元，推估肉品、蛋價有望更好；卜蜂今年的營運展望審慎樂觀。

鄭武樾分析川普上任後很多變化都比較難以預測，他期望讓美國再次偉大、美國第一，可以想見玉米、黃豆等價格會愈來愈好，尤其川普主要選票來自農民支持，所以大宗物資的價格不會走低，但未來變化很難預測，目前黃、小、玉價格已經是高價位，希望能穩在這裡。

飼料價格預計每公斤要小漲0.4元，毛雞肉價格每公斤55元，今年會比2024年好，豬肉價格每公斤95元持穩，蛋價變化大很難預測，照理來講，雞農損失太大，合理上要漲價。

鄭武樾進一步指出，民以食為天，社會形態變遷，食品加工要迎合時代需要，要推出市場需要的產品，即時產品的需求量會增加，產品內容要不斷改變，才能吸引消費者目光，食品加工發展是必要的趨勢。

卜蜂今年還是有資本支出計畫，因應環保意識提高，要擴建也會有很多的困擾，擴大契作合作，改善原有的雞舍自動化等工作環境，原來的廠區也會加強環境衛生升級，拉高對環境保育措施，預計資本支出約20多億元。

解封之後，台灣人出國的人數增加，本地的消費量減少，造成去年雞肉需求量減緩，價格也跟著不好，今年雞價已經平穩，有望反彈。

卜蜂預計要在星期四（20）日開董事會討論股利政策，有望寫下史上第2高，2023年度則是寫下新高；2025年營運展望應該是審慎樂觀，新廠業績最少貢獻15億元，食品加工產量會增加一倍。前年股利是5.5元，今年希望4.5到5元之間，要送董事會討論。