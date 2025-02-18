「騎到飽」要回來了 Gogoro今年第二季將推新資費

電動機車龍頭Gogoro邁入10周年，代理執行長姜家煒表示，今年營運關鍵字為「聚焦」，在台灣市場方面要聚焦產品力，海外投資也會進行資源聚焦，並宣布與Castrol攜手，成立合資工資進軍越南市場，過去車主最愛的「騎到飽」資費方案也會再度推出。

Gogoro日前發佈去年財報，因為大舉提列資產減損，全年虧損達1.23億美元，累積虧損也突破5億美元，但目標2028年要轉虧為盈。

Gogoro去年歷經洗產地風波，創辦人、原董事長兼執行長陸學森下台，由潤泰集團法務長曾達夢接任董事長，被認為是大股東潤泰集團正式接管經營，原台灣總經理姜家煒臨危受命擔任執行長，並大刀闊斧進行組織改組。

對於今年機車市場，Gogoro認為將維持在2024年的水準，預計今年營收約95%仍將來自台灣市場，全年營收以固定匯率計算將在2.95億美元至3.15億美元之間，但由於電池升級計劃持續進行中，預計將於2025年底完成，因此今年的毛利率仍將持續受到負面衝擊。

姜家煒表示，對於台灣機車市場，已經走向高階市場分眾化、入門車款促銷化兩大趨勢，高階市場方面，只要推出好的車款，就有機會拉高價格，入門市場同質性的關係，關鍵字就是價格戰，因此產品力就更為重要。

姜家煒也說，Gogoro必須聚焦產品線，避免過度設計，回到民眾需要的本質，因此推出「整車平台的計畫」，可以降低研發與生產成本、縮短開發週期、提升品質一致性，還能加速PBGN聯盟發展。

姜家煒表示，台灣消費者對於機車的消費偏好轉變，因此必須快速迎合市場需求，而在機車市場上如果落後，那落後時間就是2~3年起跳，因此步調必須要快。

姜家煒也說，2025~2030年電動機車年複合成長率超過30%，過去海外投資太過於分散、不夠專注，因此必須資源聚焦，因此未來在海外投資，會以攜手在地龍頭、扮演關鍵角色、透過合作帶動成長等三大原則進行。

對於車主體驗，姜家煒表示，針對許多車主抱怨換不到滿電電池，已經進行調整，而車主也相當關注的資費議題，過去最受歡迎的「騎到飽」方案也會再度推出，今年會推出全新的「離峰」騎到飽，在離峰14小時去換電，就可以有488元吃到飽方案，預計在第二季推出。