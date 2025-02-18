聚陽挾多元生產基地優勢 盤中股價漲逾3%

成衣代工廠聚陽（1477）受惠於全球多元生產基地布局，加上美國、日本市場需求回溫，推動股價走強，17日盤中漲幅超過3%，一度來到360.5元，逼近今年以來股價新高。市場看好，聚陽的多元生產基地在川普「對等關稅」的影響下，將持續受惠，

面對可能的貿易變局，聚陽採取產能分散策略，今年資本支出預計提升至 5,000 萬至 6,000 萬美元，高於去年的 4,000 萬美元，主要用於印尼、越南、孟加拉及薩爾瓦多的新產能擴張，整體產能目標將達 2,000 萬打，年增幅預計達高個位數百分比。

聚陽董事長周理平日前表示，由於越南人力成本上升，加上未來可能面臨額外關稅風險，公司已進行預防性調整。目前越南為聚陽第二大生產基地，產能占比約 38% 至 39%，但未來擴張將趨於保守，中長期占比將降至三成。

相較之下，印尼作為最大生產據點，未來將加快擴產腳步，目標產能占比提高至四成以上，包括今年新增兩座廠房，明年再擴增一座。此外，孟加拉廠預計於今年下半年投產，中長期產能占比目標為 5%，柬埔寨維持 20% 以下，薩爾瓦多與中國則各占約2%。透過全球多元布局，聚陽能有效分散區域風險並提升供應鏈靈活度。

在需求端方面，聚陽今年美國市場訂單有望延續去年雙位數成長趨勢，日本市場則擺脫去年低迷，回到成長軌道。隨著印尼、越南、孟加拉及薩爾瓦多等地產能陸續開出，公司對2025年營運展望維持審慎樂觀。