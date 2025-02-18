台中豪宅創天花板價！聯聚這兩大案皆衝破每坪140萬元

台中豪宅推手聯聚建設再次刷新台中紀錄。根據OPENDATA最新資料揭露，旗下兩推案「聯聚玉衡」以及「聯聚理安」，分別以每坪143.8萬元，及每坪142.8萬，雙雙改寫台中預售豪宅單價新高。

專家指出，這兩大指標性建案皆位於台中最核心地段七期重劃區，展現了豪宅市場對於稀缺地段、頂級規劃、聯聚品牌的認同，也讓七期重劃區再度成為全台豪宅關注焦點。

創下最高單價的「聯聚玉衡大廈」，位於秋紅谷生態公園首排，基地面積1838坪，規劃雙塔建築與千坪中庭花園，根據OPENDATA，聯聚玉衡50樓頂樓兩戶，於去年12月19日各以總價9,537萬元成交，共拆算車位後每坪單價達143.8萬元，創歷史新高。

房市專家分析，七期為台中最精華地段，土地取得費用本就相當高昂，加上聯聚玉衡規劃總樓高達51層，完工後將是中台灣最高住宅大樓，且聯聚歷來對品質有高標準要求，營建成本也相對高，聯聚建設在台中豪宅市場擁有好口碑，因此本就預期具創價空間。

由聯聚建設所推出的另一「聯聚理安大廈」，作為台中歌劇院第一排指標住宅，坐擁近900米的綠意視野，並由義大利國寶級設計大師ACPV ARCHITECTS操刀，38F頂樓的兩戶，也各以毛胚創下每坪142.8萬的記錄，各以高達1億5509萬元的總價成交。

聯聚建案長年以來一直在十大豪宅排名居前， 憑藉31年來的品牌深耕，持續累積頂級客群口碑，且市場布局策略清晰，「聯聚理安大廈」為毛胚規劃，提供110坪及220坪的超大坪數空間，而「聯聚玉衡大廈」則以均質62坪，加上聯聚嚴選標配設計回應趨勢，兩案吸引不同需求客群，但在公設規劃上都一樣秉持聯聚標準，讓住戶享受頂級飯店的居住體驗，一起刷新七期豪宅紀錄，市場並不意外。