烏克蘭戰後重建用鋼2,000萬噸 夠中鋼生產二年、後市俏

俄烏戰爭停火的議題端上檯面，法人預估烏克蘭重建的用鋼需求高達2,000萬公噸，夠中鋼（2002）生產二年，直接帶動鋼鐵產業的情緒轉強，中鋼、中鴻（2014）、燁輝（2023）、盛餘（2029）等板鋼大廠受注目。

元大投顧最新發表烏俄重建商機的研究報告，結論建議指出，美國總統川普與俄羅斯總統普亭通話，積極推動俄烏戰爭走向和談，推估重建金額近6,000億美元，推升鐵礦、鋼鐵、水泥等需求，國內鋼廠坐擁漲價契機，鋼市氛圍轉佳；鐵煤等原物料需求大增，將帶動波羅的海BDI航運指數走高，相關族群受惠。

元大投顧分析，烏克蘭戰後重建需求龐大，停戰提振鋼市信心，國內鋼廠評價走出谷底，推估未來十年烏克蘭重建用鋼需求達2,000萬公噸，足夠中鋼生產二年，雖然因地緣關係，重建所需鋼材將就近由歐洲鋼廠供應，不過歐洲為鋼鐵淨進口國，自亞洲進口占比62%，外銷歐洲占比較高的鋼廠如中鴻達14%、中鋼有11%、燁輝逾20%等都有望受惠。

停戰同時提供鋼廠漲價契機，近期歐美鋼價反彈中個位數、中鋼3月盤價以平高盤開出，鋼市氛圍自谷底翻揚，國內鋼廠經歷升息、通膨、戰爭等因素評價皆在谷底，元大投顧認為停戰對市場情緒提振有所挹注，有望推升鋼鐵類股評價。