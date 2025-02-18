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央行催生？ 2024北市四棟小豪宅進兩百萬俱樂部　

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
冠德安沐居 。圖／台灣房屋提供
冠德安沐居 。圖／台灣房屋提供

豪宅趨向小宅化，台灣房屋統計2024年台北市單價100萬元以上、坪數30坪以下的成屋和預售屋小豪宅前三名社區，成屋由大安區「冠德安沐居」單價202.4萬元奪冠；預售案則是「富邦藝庭」225.9萬元拿下。

台灣房屋大安富陽公園加盟店店東王耀德表示，市中心精華地段像是大安、信義區的新推案少，去年房市熱、價格上漲，因此在總價不變的情況下，單價也相對拉升，近捷運、蛋黃區的預售新案單價已站上200萬門檻。

他表示，進入榜單的預售案「富邦藝庭」，近捷運忠孝復興站，成交單價在190~230萬元左右；信義安和站附近的「吾雙」、「耑岫」，視高低樓層以及是否帶裝潢銷售，價格也有些許落差，單價約落在170~228萬元上下。

根據據實價資料，2024年台北市坪數30坪以下的單價前三名成屋和預售小豪宅，全都由大安區的社區入榜，且又以捷運忠孝復興、信義安和兩站周邊的社區最多。

其中包括屋齡一年的「冠德安沐居」、預售的「富邦藝庭」、「吾雙」、「耑岫」等四棟，高樓層或頂樓戶單價都站上200萬，名列「台北市兩百萬俱樂部小豪宅」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，高價小豪宅多有三大特點：一、精華地段。這次入榜的社區全數位在大安區，土地價值高，房價相對抗跌保值外，租賃行情好，自用置產價值高。　

二、社區新穎。市中心的新案相對稀有，這類新推案多半定位高端，規劃氣派，物管服務完整，頗吸引較年輕高資產族或企業二代。

三、學區優勢。精華地段小學資源豐沛，師資優質，往往也是高資產族父母優先考量的選擇，因此不乏為子女卡位學區，兼置產投資的佈局。

第一建經研究中心副理張菱育指出，台北市高價住宅以7,000萬元以上為門檻，央行去年9月祭出第七波信用管制，將高價住宅貸款成數，從上限四成降至三成，總價未過豪宅門檻的物件還有機會貸到八成，因此反而催出了中小坪數豪宅的買氣，創下高單價的行情。

2024年台北市成屋/預售小豪宅單價前三名 。資料來源／台灣房屋
2024年台北市成屋/預售小豪宅單價前三名 。資料來源／台灣房屋

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