快訊

72歲男退休月領6萬過得很滋潤 因一興趣「慘賠老本」被迫回頭找工作

侯怡君還原「痛扁小三」 深夜認了情緒頂端：我也被抓傷

半世紀相伴柯爸病逝…柯媽憔悴現身 強打精神回應支持者

育世博細胞新藥ACE2016獲 TFDA臨床試驗許可 將在台收案

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

新世代異體細胞新藥研發公司育世博-KY（6976）18日宣布，旗下治療表皮生長因子受體（EGFR）表現之局部晚期及轉移性實體腫瘤的創新細胞療法ACE2016，18日獲台灣食品藥物管理署（TFDA）核准進行人體臨床試驗（IND），並正式啟動台灣臨床收案，該臨床試驗為多國多中心，試驗目的為評估其安全性與耐受性。

育世博董事長暨執行長蕭世嘉表示，EGFR是一種在多種癌症中表現異常的受體酪胺酸激酶，在腫瘤細胞增生及腫瘤血管新生的過程中扮演關鍵角色。目前市場上已有EGFR標靶藥物，但這類療法可能因腫瘤後天抗藥性或突變而導致治療效果受限。ACE2016透過育世博獨有的Antibody-Cell Conjugation (ACC)平台，將細胞療法與抗體技術結合，以異體細胞改善現有治療挑戰，提供更有效且可擴展的治療選擇。

蕭世嘉表示，育世博自2022年6月獲得ACE1831在瀰漫性大B細胞淋巴瘤的美國FDA IND核准後，在二年半內成功取得共三項產品/適應症在美國與台灣的IND核准，包括2024年11月ACE1831在igG4-RD免疫疾病以及ACE2016在美國與台灣的IND核准，這不僅驗證了公司技術平台的廣泛適用性，也展現了育世博在高效研發與臨床推進方面的卓越能力。

隨著台灣臨床收案的正式啟動，育世博將與各大醫療中心密切合作，加速患者招募與數據收集，進一步推動 ACE2016在全球的開發進程。

世博 美國

延伸閱讀

兒少福利機構評鑑辦法預告修正 丙等以下禁新收案

陳文茜驚曝「肝臟腫瘤變多又變大」：1個多月「從2顆變10顆」

獨／于小惠開顱摘2.9公分腫瘤！　「恐失明」嚇壞大哭

女星驚爆尿失禁！慢跑尿濕全身　離婚後10天切除2腫瘤

相關新聞

類比商務艙 長榮航787-9豪經艙亮相

長榮航空七八七─九客機首次推出三艙等，同時將「全新豪華經濟艙」導入波音七八七─九客機，昨天第四代豪華經濟艙座椅首次曝光，...

台金聯北港工業地 32億元出售

歷經三次公開銷售流標，台灣金聯昨表示，雲林北港工業園區（原萬有紙廠）十五公頃土地，春節後有買方提出要約金以卅二億元申購，...

藥華藥仲裁賠償案遭駁回 還須賠付5,690萬元

藥華藥與歐洲通路商AOP纏訟多年的商業仲裁案出現最新進展。藥華藥昨（17）日晚間召開重訊記者會，說明公司因AOP違約而向...

泓德能源結盟三菱電機 三菱躍前十大股東

太陽能股王泓德能源昨（17）日董事會決議通過與日本三菱電機在日本合資成立公司，並引進三菱電機參與泓德能源私募案，成為公司...

泓德能源結盟三菱電機 董總扮推手 二度赴日淘金

泓德能源昨（17）日宣布透過私募案引進日本三菱電機入股，將事業版圖擴張至日本市場，創產業首例，引發業界關注，幕後關鍵推手...

印度獎旅團大單挹注 北市五星飯店住房大爆發

台北市五星級飯店2月住房率大爆發，疫後首發印度獎勵旅遊團大單，全團近800位印度旅客來台觀光，湧入台北市飯店並出現外溢效...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。