育世博細胞新藥ACE2016獲 TFDA臨床試驗許可 將在台收案

新世代異體細胞新藥研發公司育世博-KY（6976）18日宣布，旗下治療表皮生長因子受體（EGFR）表現之局部晚期及轉移性實體腫瘤的創新細胞療法ACE2016，18日獲台灣食品藥物管理署（TFDA）核准進行人體臨床試驗（IND），並正式啟動台灣臨床收案，該臨床試驗為多國多中心，試驗目的為評估其安全性與耐受性。

育世博董事長暨執行長蕭世嘉表示，EGFR是一種在多種癌症中表現異常的受體酪胺酸激酶，在腫瘤細胞增生及腫瘤血管新生的過程中扮演關鍵角色。目前市場上已有EGFR標靶藥物，但這類療法可能因腫瘤後天抗藥性或突變而導致治療效果受限。ACE2016透過育世博獨有的Antibody-Cell Conjugation (ACC)平台，將細胞療法與抗體技術結合，以異體細胞改善現有治療挑戰，提供更有效且可擴展的治療選擇。

蕭世嘉表示，育世博自2022年6月獲得ACE1831在瀰漫性大B細胞淋巴瘤的美國FDA IND核准後，在二年半內成功取得共三項產品/適應症在美國與台灣的IND核准，包括2024年11月ACE1831在igG4-RD免疫疾病以及ACE2016在美國與台灣的IND核准，這不僅驗證了公司技術平台的廣泛適用性，也展現了育世博在高效研發與臨床推進方面的卓越能力。

隨著台灣臨床收案的正式啟動，育世博將與各大醫療中心密切合作，加速患者招募與數據收集，進一步推動 ACE2016在全球的開發進程。