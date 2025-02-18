藥華藥最新聲明：AOP仲裁初判 將積極推動雙方未來合作

藥華藥（6446）17日晚間召開重大訊息記者會，宣布其以歐洲通路商AOP違約而向國際商會（ICC）提請仲裁賠償一案，接獲部分仲裁判斷（Partial Final Award）。藥華藥表示，希望此部分仲裁判斷可作為雙方積極推動未來合作及長期發展的起點，將公司自行研發生產的創新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）讓全球更多病患受惠、共同為謀求病患最大利益努力。

藥華藥2022年全年營收28億元、2023年51億元、2024年97億元，營運規模擴張速度驚人，體質亦愈發健全。更重要的是，Ropeg於美國市場滲透率逐漸提高、藥華藥同時衝刺Ropeg第二適應症原發性血小板過多症（ET）之全球藥證、加上競爭藥物Pegasys全球缺貨致使藥華藥在供應鏈扮演關鍵角色，將成為藥華藥迎接營運爆發成長的重要三大動能。

藥華藥表示，回顧本次仲裁案起因，係因AOP之前違反與藥華藥授權合約之約定，致藥華藥受有損失，基於維護公司股東權益，藥華藥依董事會決議，於2020年以AOP為相對人向國際商會提請仲裁請求賠償。藥華藥於2025年2月17日接獲ICC之部分仲裁判斷。

部分仲裁判斷中，仲裁庭針對雙方於本次仲裁案中各自提出的主要主張，包括AOP提出之關於藥華藥使用AOP臨床數據申請美國藥證、藥華藥於歐洲供貨不穩定及拒絕供貨等反請求；與藥華藥提出之AOP延遲美國藥證申請，均被駁回。仲裁庭保留有關藥華藥遲延歐洲藥證5個月及遲延供貨4.5個月請求的賠償金額。

仲裁庭裁定針對前次仲裁之開支，雙方各自應負擔的部分抵銷後，藥華藥需支付部分開支約135萬歐元；針對過往臨床藥物價格的調整，藥華藥需支付約21萬歐元。

Ropeg為藥華藥完全自行研發生產之新一代創新長效型干擾素，至今已獲全球約40個國家核准用於成人真性紅血球增多症（PV）患者，包括美國、日本、中國大陸及歐盟等主要新藥市場，AOP取得Ropeg在歐洲、中東、及獨立國家國協（CIS）等市場之相關授權。

藥華藥表示，藥華藥在歐洲仍與AOP維持合作關係，歐洲市場出貨無虞，去年更供貨達數十萬針。本件部分仲裁判斷不影響公司出貨歐洲之既定時程。誠如AOP創辦人於公開訊息所表示，希望共同專注應對未來的挑戰，藥華藥亦期盼雙方有機會消弭歧見、達成共識，持續為謀求病患利益努力，並推動未來進一步的合作。有關本案後續事宜，待詳讀完仲裁判斷內容後，將進一步與律師及會計師討論後續處理。