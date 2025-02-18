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台金聯北港工業地 32億元出售

聯合報／ 記者朱漢崙蔡維斌／連線報導

歷經三次公開銷售流標，台灣金聯昨表示，雲林北港工業園區（原萬有紙廠）十五公頃土地，春節後有買方提出要約金以卅二億元申購，公司上周完成內部審議程序，同意以該價格出售，預定未來一個月內完成簽約。

台金聯前董事長施俊吉去年底遭撤換，他當時懷疑是因為擋人財路，標的就是北港工業區土地。

針對買方提出的申購價比第三次標售的公告底價卅二點三億元略低，金聯表示，買方承諾半年內把所有款項付清，為金聯省下的利息等資金成本的負擔，已超過三千萬元的差價。

至於買家身分，金聯指出，買方要求在完成簽約前不要曝光。據了解，買家是南部一開發商，未來是否以工業區造鎮模式開發，尚不得而知。

北港 董事長 金聯

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