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類比商務艙 長榮航787-9豪經艙亮相

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
長榮航空昨於長榮航太第四號飛機修護廠舉辦「專注進化‧從心出發 長榮航空第四代豪華經濟艙發表會」，嶄新設計的座椅正式亮相。圖／長榮航空提供
長榮航空昨於長榮航太第四號飛機修護廠舉辦「專注進化‧從心出發 長榮航空第四代豪華經濟艙發表會」，嶄新設計的座椅正式亮相。圖／長榮航空提供

長榮航空七八七─九客機首次推出三艙等，同時將「全新豪華經濟艙」導入波音七八七─九客機，昨天第四代豪華經濟艙座椅首次曝光，不但有航空業界最寬四十二英寸椅距，更提升為類比商務艙規格，後續三艙等七八七─九客機還有八架預計於二○二七年交機，已交機的四架兩艙等七八七─九規畫今年底前改裝為三艙等。

長榮航空昨天舉辦「專注進化．從心出發 長榮航空第四代豪華經濟艙發表會」，長榮航空總經理孫嘉明表示，第四代豪華經濟艙座椅共設有廿八席座位，前後椅距長達四十二英寸，為航空業界最寬敞的椅距；椅背後傾採用搖籃式座椅傾斜技術，椅墊同步向前及向上滑動，以五英寸後傾實現等同於八英寸的角度，使後座旅客空間更充裕。

座椅配備目前業界最大的十五點六寸高畫質螢幕及娛樂系統控制器，餐桌提供個人行動裝置放置架，座椅也配備110V AC與USB複合式插座。

孫嘉明指出，全新豪華經濟艙的波音七八七─九客機將率先投入桃園至雅加達航班，未來也會陸續投入桃園出發至慕尼黑、米蘭、直飛維也納以及舊金山早班機等歐美航線服務。

此次交付的全新波音七八七─九客機，為長榮航空第五架七八七─九客機，提供皇璽桂冠艙、豪華經濟艙及經濟艙等三艙等，也是首架具有三艙等的七八七─九客機。長榮航空表示，未來所有波音七八七─九客機都會提供三艙等服務。

另外，因應淨零碳排目標，長榮航空在該架新機飛渡返台時，以添加混和比率百分之卅的永續航空燃油（ＳＡＦ）執飛，全程減少約六十三噸碳排。

波音 長榮

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