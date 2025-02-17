台中市新舊屋房價拉近 這兩區平均成交價差只有0.1萬元
近年台中房價持續上揚，致使部分地區舊、新屋房價差甚微，住商機構觀察實價登錄資料，比較台中市近期各行政區新、舊案成交單價價差最高約5至6成，與2024年各行政區最高價差動輒一倍以上相比，價差明顯縮小。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，台中市近年來不管山線、海線及屯區各有議題，新推案相繼疊價之下，亦拉高中古市場價位，致使新舊房價差異縮小。
根據實價登錄，觀察2024年台中市各行政區新舊屋況平均成交行情，新舊屋況價差最高可達一倍以上，其中以中區新價房價價差達140.1%最大；但若比較近期行情，各行政區價差明顯縮小，最高價差同樣位於中區，不過近期新舊房價價差縮小至61.4%。
賴志昶認為，過去台中市價差較大區域，位處中區、北區以及西屯區等市中心，其中前兩處行政區位處舊市區，供給以屋齡較高中古物件為主，若有新案亦由於市中心機能較佳而房價高昂，因此新舊價差頗大，而西屯已形成豪宅聚落，單價位處全市巔峰，新案自然與中古屋房價有大幅差距。
至於近期新舊屋房價拉近，賴志昶補充，台中市各區各有不少大型建設議題，例如海線有台中港、市區則有台中捷運，近年來吸引眾多建商進駐，新案持續推波助瀾，帶動中古房價，至近期房價持續發酵，致使新舊案房價差距拉小。
另觀察價差最小行政區，依照實價登錄，位居山線的后里區，近期預售屋成交單價約33.3萬元，與成屋成交單價33.2萬元相比，每坪價差僅約0.1萬元；而海線的梧棲區，近期預售屋成交單價則約28.2萬元，與中古屋平均成交單價約28.1萬元相比，兩者亦相差僅不到0.1萬元，兩大行政區位居台中新舊價差最小的行政區。
住商不動產台中后里中科加盟店店東高銀龍分析，后里區若為蛋黃區新案，平均行情約每坪3字頭，中古新成屋價位亦是如此，會有新舊價差不多情形，主要是區域較少新案進駐。
不過近幾年由於區域為山線中相對房價最親民地區，且鄰近中科園區，吸引建商在此推出低總價大樓新案，正符合市場首購族群、產業人口需求，交易量體頗大，而歷經數年後，預售案亦帶動新成屋與中古屋行情，讓成屋、新案市場交易單價未有明顯落差。
住商機構中區協理賴萬分析，梧棲本身為海線蛋白區域，近年受惠於台中港、三井OUTLET PARK台中港等議題，商業機能越發成熟，亦吸引不少產業人口進駐，加上過去區域房價相對海線其他行政區親民，磁吸年輕族群移入，加大建商在此推出新案，之後隨著整體房市前景看好，亦拉高中古市場房價，致使中古屋與新案價差變小。
賴志昶表示，台中市近年來不管海線、山線及屯區，各有重劃區與大型建設議題，帶動區域房價高漲，亦帶起行政區交易量，整體區域房市前景看好，致使區域整體不管新舊屋況皆房價高漲，有「買舊不如買新」情況，且由於房價相對親民，更讓區域成為少見的首購天堂，值得首購、剛需族群特別留意。
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