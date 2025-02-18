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藥華藥仲裁賠償案遭駁回 還須賠付5,690萬元

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
藥華醫藥創辦人暨執行長林國鐘。圖／藥華藥提供
藥華醫藥創辦人暨執行長林國鐘。圖／藥華藥提供

藥華藥（6446）與歐洲通路商AOP纏訟多年的商業仲裁案出現最新進展。藥華藥昨（17）日晚間召開重訊記者會，說明公司因AOP違約而向國際商會（ICC）提請仲裁賠償一案，已接獲部分仲裁判斷（Partial Final Award）。ICC針對藥華藥提出「AOP逾延美國藥證送件」，駁回該公司對AOP損害賠償請求。

ICC也要求藥華藥共須賠償AOP約156萬歐元（約新台幣5,690萬元）。相對的，關於AOP未支付藥華藥臨床試驗資料之遞延付款六個月，ICC認為藥華藥應獲適當賠償。

另外，ICC對AOP主張藥華藥使用AOP的臨床試驗數據申請美國藥證請求的賠償損失，且藥華藥於歐洲供貨不穩定等項目的賠償請求，同樣也予以駁回。

藥華藥表示，公司在歐洲目前仍然與AOP維持合作的關係，歐洲市場出貨無虞，維持穩定的收益，雙方的授權合約依然有效，此次仲裁判斷不影響公司出貨歐洲的既定時程。藥華藥進一步指出，昨日僅收到部分的仲裁判斷，有關本案後續事宜，待詳讀完仲裁判斷內容後，公司將進一步與律師和會計師討論後續的處理。

藥華藥與AOP的商業糾紛已纏訟多年，這次的商業仲裁起於2020年，藥華藥指控AOP違反與藥華藥締結合約之約定，逾延交付臨床試驗資料，嚴重拖延藥華藥抗血癌新藥P1101申請美國藥證之時程；此外，AOP也未依約啟動他項適應症之臨床試驗，致藥華藥受有損失。

根據藥華藥昨日接獲ICC的部份仲裁判斷，ICC對藥華藥提出逾延美國藥證送件，AOP逾延超過六個月，認為因未建立因果關係，故駁回藥華藥損害賠償請求，連帶AOP應支付藥華藥主張的產品價格補償，仲裁庭也予以保留。

反觀AOP主張藥華藥遲延歐洲藥證五個月，ICC認為藥華藥應負遲延責任，但保留賠償金額多寡的決定。ICC也要求藥華藥共須賠償AOP約156萬歐元（約新台幣5,690萬元）。

美國 藥華藥

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