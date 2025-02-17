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取經地方創生經驗 富宇慈善基金會2025募計畫啟動

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
培訓營邀請對公益參與感興趣的大學生，在營隊結束後一同投入慈善工作。富宇建設提供
培訓營邀請對公益參與感興趣的大學生，在營隊結束後一同投入慈善工作。富宇建設提供

為募集長期合作的學生夥伴，富宇慈善基金會啟動2025「MOVE募計畫－公益溝通與文字編輯培訓營」，透過在逢甲大學舉辦的三天培訓課程，同時取經台中黎明新村地方創生經驗，邀請對公益參與感興趣的大學生，在營隊結束後一同投入慈善工作，吸引40位大學生和研究生參加。

富宇慈善基金會執行長張宇承說，基金會主動前進社區，關注灰色地帶的實際需求。MOVE募計畫至今共有超過35位學生成為富宇慈善基金會穩定合作的學生夥伴，三年來與基金會一起拜訪逾30家公益單位，足跡遍布台灣，最遠曾到達花蓮，期待MOVE募計畫在募集夥伴、分享業界經驗的同時，也為學生搭建公益參與的平台。

2025「MOVE募計畫－公益溝通與文字編輯培訓營」由「如此表達」總監李佳芳、前《好吃》雜誌副總編輯，現為多品牌內容顧問馮忠恬，和天下雜誌微笑台灣頻道總監李佩書共同授課，從第一線文字工作者的視角，帶領學生一窺編輯工作的核心，同時從《微笑台灣》推動永續旅遊和地方創生的經驗，分享自土地的故事提煉出的編輯心法。

李佳芳說，這三天陪伴學生從無到有的學習，彷彿看到自己當初剛入行的樣子，以往做編輯，體驗教學現場的機會很少，MOVE募計畫是很可貴的經驗，尤其富宇本業是建設公司，很少看到建設公司願意投入這麼大的力氣在非專業領域，特別是將孩子的教育連結到慈善公益事業，是很有意義且值得企業學習的事。

台中黎明新村社區內的「黎明溝」由居民自發性維護，加上社區內低密度、高綠覆的開發規劃和緊密的鄰里關係，有「都市綠洲」之稱，是現代人嚮往的居住環境。

2025「MOVE募計畫－公益溝通與文字編輯培訓營」由獨立書店「回甘」共同創辦人Scott擔任黎明新村引路人，綜觀黎明新村的過去和現在，攜手7個在地店家，邀請學生與居民互動，透過文字影像及編輯，紀錄地方角落的美好。

張宇承進一步指出，MOVE募計畫以共好為核心，目的是為了完善基金會對支持單位的後續追蹤與關懷，並增加青年公益參與的機會，歡迎所有對社會公益感興趣、具備使命感的學員加入。

富宇慈善基金會啟動2025「MOVE募計畫－公益溝通與文字編輯培訓營」。富宇建設提供
富宇慈善基金會啟動2025「MOVE募計畫－公益溝通與文字編輯培訓營」。富宇建設提供

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