泓德能源結盟三菱電機 董總扮推手 二度赴日淘金

泓德能源（6873）昨（17）日宣布透過私募案引進日本三菱電機入股，將事業版圖擴張至日本市場，創產業首例，引發業界關注，幕後關鍵推手是泓德能源董事長謝源一與總經理周仕昌。

謝源一與周仕昌創業起點位於日本。2012年日本政府進行能源改革，祭出補助政策，兩人認為投資日本電廠有賺頭，拿出所有家當，甚至向家族親戚調頭寸，就此踏上綠能創業之路。

投資本身有風險，海外投資更是艱難。謝源一曾表示，投資海外太陽能電廠首重溝通能力，當時與周仕昌幾乎每周飛日本，從東京市郊看到關西偏鄉，皮鞋磨破了好幾雙，在千挑細選下，才找到關西一處荒廢曬鹽廠，將其買下投資電廠，最後也順利賺到回台創業後的第一桶金。

謝源一與周仕昌此次再度重返日本投資再生能源市場，布局力道比創業時更大，不僅與三菱電機有資本合作，業務合作也更密切。

除積極搶攻日本市場，泓德能源近年來也組成強大的明星股東陣容，第三大股東富邦金控、第五大股東士林電機，均是泓德能源赴日拓展市場的強力後盾。