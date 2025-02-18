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泓德能源結盟三菱電機 三菱躍前十大股東

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
泓德能源總經理周仕昌（左）及董事長謝源一。泓德能源／提供
泓德能源總經理周仕昌（左）及董事長謝源一。泓德能源／提供

太陽能股王泓德能源（6873）昨（17）日董事會決議通過與日本三菱電機在日本合資成立公司，並引進三菱電機參與泓德能源私募案，成為公司前十大股東，是國內太陽能系統整合商引進外資企業為大股東首例。

三菱電機將斥資新台幣6.8億元，以每股180.4元的私募價，認購約3,751張泓德能源股票，取得3.07%股權，成為前十大股東之一。泓德能源昨天收223元，約折價二成。

雙方透過股權合作與日本綠能市場布局，成為深化互助的長期夥伴關係。

泓德能源指出，此投資亦促使三菱電機考量與泓德能源持有的日本光電案場簽定企業能源採購協議（CPPA），藉此提升其再生能源採購規模。合資公司預計4月成立，整合各自優勢，包括泓德能源在儲能與再生能源案場開發、智慧電力交易及綠電媒合的豐富經驗，及三菱電機自主研發的能源管理系統套裝軟體和日本市場資源等，共同推動再生能源聚合及電網儲能業務。

泓德能源目前在日本的光電及儲能總開發量目標超過3GW（10億瓦），結合電力零售與聚合技術，持續深耕電力市場。泓德日本擬與另類投資管理公司Brawn Capital合作，計畫投資約新台幣12.39億元（約59億日圓）在北海道札幌市設置50MW（電池總容量為104MWh）的儲能案場「Project Hikari」。

泓德能源表示，此項目將由Brawn Capital開發，預計2025年底併網，未來也希望由泓德能源與三菱電機的合資公司進行交易，有望貢獻穩定海外營收及獲利。

三菱 日本 泓德能源

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