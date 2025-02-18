長榮航第四代新豪經艙出擊 類比商務艙規格

全球航空業疫後持續復甦客運需求旺，尤其高艙等售價及成長相當快速，長榮航空（2618）昨（17）日亮相第四代全新豪華經濟艙首次導入波音787-9客機，推出業界最寬42英吋椅距提升為類比商務艙規格，滿足旅客對於隱密性及舒適性的需求。

長榮航空昨天舉辦「專注進化‧從心出發 長榮航空第四代豪華經濟艙發表會」，總經理孫嘉明主持，並宣布配備全新豪華經濟艙波音787-9客機將投入桃園-雅加達，未來會陸續投入桃園出發至慕尼黑、米蘭、直飛維也納及舊金山早班機等航線。

孫嘉明分析，長榮航空作為全球第一家推出豪華經濟艙的航空公司，多年來以旅客需求為導向推動創新，引領業界潮流，第四代座椅除延續前三代豪華經濟艙的理念，以旅客舒適感為核心，結合時尚與功能，展現長榮航空在服務創新與細節打造上的追求。

全新豪華經濟艙導入波音787-9客機，把設計理念從「經濟艙升級」再提升為「類比商務艙」的規格，提供兼具優雅與舒適的客艙體驗，打造更完整、更多元的三艙等服務。第四代豪華經濟艙座椅設有28席座位，採2-3-2格局，前後椅距長達42英吋，為業界最寬敞椅距。

豪華經濟艙椅背後傾採用搖籃式座椅傾斜技術，椅墊同步向前及向上滑動，以5英吋後傾實現等同於8英吋的舒適角度，使後座旅客空間更充裕；座椅配備目前業界最大的15.6吋高畫質螢幕和娛樂系統控制器，餐桌提供個人行動裝置放置架，座椅亦配備110V AC與USB複合式插座，以滿足旅客多元需求。

全新座椅設計強調隱密性，增設頭靠兩側隱私隔板，搭配專屬閱讀燈增添旅客使用的便利性。座椅的頭靠、扶手及腳靠皆採用皮革包覆，塑造舒適感與高級質感兼具的搭乘體驗，扶手內側的大型收納空間、椅背螢幕下方儲物空間，方便旅客收納和取用隨身物品，專屬水瓶架提供旅客置放航程中隨時所需補充的水分。靠走道座椅扶手設有輪椅無障礙功能，讓空服員協助有需要的旅客使用。