電商趕出貨美國 長榮航：貨運價量齊揚

全球航空業喜訊頻傳，長榮航空（2618）總經理孫嘉明昨（17）日表示，兩利多值得期待，首先俄烏戰爭若結束，各產業商機將雨露均霑，航空業可節省成本，客貨運量同步受惠；其次，美國暫緩小額包裹800美元課稅，電商貨急著出貨到美國，航空貨運價、量全面反彈，目前較農曆年期間價格大漲約二倍，每公斤來到平均300元左右。

孫嘉明表示，農曆年後受到美國要取消包裹「小額豁免」關稅優惠政策，電商要因應美國徵稅，系統必須調整才能報關，航空貨運市場突然一堆訂單喊暫停；之前美國總統川普的關稅政策並未造成買氣縮手，但許多貨無法清關，才會出現貨量急凍。

他說，隨著政策取消後，電商買氣比原來更旺，航空貨運市場需求火速湧現，造成運價急速反彈回到去年第4季旺季水準，每公斤平均約300元。

孫嘉明談兩大事件對航空業影響

業者認為，小額民生必需品即便加上稅金，很多產品的價格都還是很便宜，而電商銷售的商品不會因為關稅消失，現在政策喊暫停，短期內反而出現搶買的消費者。

長榮航空去年4月才增加一架全貨機，就目前市場變動來看，航空貨運市場今年貨量還會持續增長，長榮航空今年在新機加入發揮運能效益下，貨量業績也會跟著同步成長。

未來航空貨運市場變化，還是跟著川普的各種關稅等政策變動，關稅政策會影響到全球物流供應鏈的遷徙，然而市場需求不會消失，只是要注意市場如何變動，提出相關的運送方案。

外傳俄烏戰爭結束露曙光，孫嘉明認為，這是全球都期待的好消息。戰爭有望落幕，對於全球航空業都是佳音，對俄羅斯的制裁若是取消，所有航路都可以飛越西伯利亞領空，將能節省油耗。俄烏戰爭前，歐洲飛航台灣約13個小時，因戰爭航線調整，航程要花費約15個多小時，預期停火後，航程時間就可以節省17%至18%，而且不管是客、貨的載運數量都有望增加。

他指出，長榮航空將與波蘭航空共掛班號，預期戰後烏克蘭商務客需求會全面增加，有助提升載客率。另外，川普上任後，全球貿易量還是看增，物流需求存在，只是轉移到不同市場，像這幾年貨量從中國大陸轉到東南亞，轉移作業需要時間。