上市櫃協會新春聯誼 郭智輝：投入百億振興中小微企

台灣上市櫃公司協會日前舉辦新春聯誼晚宴，經濟部長郭智輝應邀致詞時表示，政府準備投入百億元以上的資源，積極推動中、小微企業的振興，落實創新與包容性的成長，目標是希望在2028年時，讓台灣國民所得能達4萬美元。

台灣上市櫃公司協會是由台灣主要上市上櫃企業家所組成，台灣上市櫃公司協會理事長周俊吉表示，郭智輝以企業家精神帶領台灣產業從數位、淨零雙軸轉型邁進，在世界局勢變動下，「我們需要有遠見又接地氣的經濟部長來帶領台灣經濟發展」。

郭智輝提到，台灣上市櫃公司協會作為台灣主要企業的領導角色，集結百工百業成功的企業家，全體會員總市值更占證券市場比重的25%，是台灣經濟和產業成長非常重要的推手。

郭智輝指出，台灣股市穩定發展，是政府施政非常重要的一環，過去一年全球經濟局勢充滿挑戰，但台灣企業仍然展現出強大的韌性與創新能力，在大家的共同努力下，台灣企業營收及利潤持續創佳績，也帶動台股指數不斷創新高。去年台灣股市漲了28%，成長趨勢居亞洲第一、全球第二。

針對美國總統川普2.0新政，郭智輝表示，川普上任後，提出對墨西哥、加拿大和中國大陸以及對鋼鋁產品的加徵關稅，雖然加、墨部分先暫緩，但預期仍將加速全球供應鏈重整，也會影響台商在海外營運布局的規劃。

為協助台商因應美國新關稅措施，經濟部已超前部署成立專案小組，提供企業即時支援與協助，並在美國設立投資貿易服務中心，協助供應鏈海外布局。為傾聽業者聲音，經濟部已經舉辦四場產業座談會，依據業者需求提供更完善的支持，確保企業在變局中持續穩健發展。

郭智輝強調，面對日益激烈的全球市場競爭，經濟部的責任是協助企業拓展商機。他還提到，上任以來積極推動「境外關內」與「境內關外」兩大創新策略，對外是以大帶小，協助企業海外布局，加速拓展Taiwan Select這個商機；對內則是擴大投資與消費市場規模。

郭智輝指出，預期今年台灣的景氣還是可以持續發展，去年經濟成長率預測約4.2%，今年目標則是在3%以上。經濟部會跟企業共同努力，從台灣發展到海外，如同賴總統曾提到，台灣絕對有能力成為「經濟日不落國」，經濟部也會全力來support（支持）。

郭智輝表示，今年準備投入百億元以上的資源，目標為2028年台灣的國民所得達到4萬美元，他也向企業喊話，希望有賺錢的企業能替員工加薪，替職員在公司內部準備托嬰中心，大型企業則可以為年輕職員提供宿舍。

根據國發會去年訂定的未來四年國家發展計畫（2025年至2028年），在綜合考量國內外主客觀條件及情勢下，以及政府積極性政策作為，設定出2025至2028年的經濟成長率為2.8%至3.6%、每人GDP在2028年時要達到39,105美元至42,787美元、失業率3.2%至3.5%、核心消費者物價指數（CPI）年增率平均要在2%以下等四大總體經濟目標。

台灣上市櫃公司協會會員人數含跨國內外已逾300人，理事長為信義企業集團創辦人周俊吉，副理事長為崇越科技代理集團董事長暨永續長賴杉桂、緯創資通副董事長黃柏漙等知名企業家。