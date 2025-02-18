印度藥品大咖有意來台旅遊
印度獎勵旅遊團近日陸續抵台，負責接待此次印度團的永業旅行社入境部副總邱孟嫻表示，印度近年經濟實力快速增長，「新富階層」及「商務客群」崛起，且疫後出境動能強勁，看好未來來台旅遊團體人數將持續增加，目前已有接洽中的企業，包括獎勵旅遊人數規模達5,000至6,000人的印度藥品公司，對來台旅遊亦表達濃厚興趣。
邱孟嫻表示，來台觀光的國際旅客中，印度為新興的潛力市場，接待印度團最挑戰的是飲食和用餐時間，印度客對餐飲保守，吃素者不食蛋，和台灣不同，像是鳳梨酥等食品成分含蛋的伴手禮，不適合吃素的印度客。此外，印度人習慣用餐時間較台灣晚二小時，早餐可能10時後才用餐，用餐時段常遇上餐廳休息時間。
為迎接Asian Paint印度旅遊團，考量印度旅客的飲食習慣，台北喜來登特別與隨行的印度籍廚師團隊合作，於早餐時段全新增設南印度傳統「現做Dosa米豆餅區」，讓遠道而來的貴賓在台灣也能品味家鄉風味。
此次印度獎勵旅遊團行程規劃涵蓋多處熱門景點，包括貓空品茗茶食、大稻埕文化之旅等。
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