印度獎旅團大單挹注 北市五星飯店住房大爆發

台北市五星級飯店2月住房率大爆發，疫後首發印度獎勵旅遊團大單，全團近800位印度旅客來台觀光，湧入台北市飯店並出現外溢效應，帶動多家指標飯店包括君悅、萬豪、晶華（2707）、寒舍（2739）艾美等住房率衝逾八成。

據悉，此次印度獎旅團本月9日至25日分六梯次，陸續抵台進行五天四夜行程，主要入住寒舍集團旗下的台北喜來登飯店，店內「一般房型」客滿，並外溢到其他五星飯店。多家飯店業者透露，2月以來商務客、學術團體及日、韓旅客來台人數顯著增加，推升整體住房率來到85%至90%。

台灣觀光市場迎來疫後來台旅遊大商機，印度旅行社Axplore Travelplus首次籌辦的「獎勵旅遊團」，是當地知名企業Asian Paint Limited安排員工旅遊獎勵計畫。

印度獎勵旅遊團

此次印度獎勵旅遊大團的住宿由寒舍旗下台北喜來登承接，為2025年開春的旅宿市場注入強勁動能。市場看好，印度為全球人口最多國家之一，擁有龐大人口紅利，具有市場指標性意義。

寒舍表示，台北喜來登房間數近700間，受惠印度企業獎勵旅遊大單，推升2月台北喜來登住房率來到75%、平均房價6,500元，較去年同期住房率約66%、平均房價5,400元顯著成長。其中，一般房型的「經典客房」在2月已近客滿，剩下多是單價較高的套房。

喜來登因印度獎勵旅遊爆單也嘉惠其他北市五星飯店，部分業者受惠於從喜來登外溢的訂單，加上農曆年後海外觀光客與商務客明顯回流，都推升整體住房率至高檔水準。

晶華表示，今年以來陸續接到國際性會議及港澳區域的大團，2月住房率已來到80%，較去年成長近一成，平均房價落在6,500元，亦較去年增加。海外旅客以日本為大宗，約占25%，其次是美國旅客約11%，其餘為港澳和南韓旅客。

信義計畫區指標飯店熱度也跟著水漲船高，北市量體最大的君悅酒店2月住房率也飆升，近一周住房率來到85%，持續回升。君悅酒店表示，近期接到一些住房是其他飯店外溢散客的訂房，且2月中旬開始，日本跟南韓旅遊團比往年明顯增加。

寒舍艾美酒店2月住房率更來到九成、且平均房價9,100元，優於去年同期，主要是歐美商務客持續回流，帶動高端飯店住房市場。萬豪酒店也表示，2月目前住房率已達八成，本月住房率高主要是有海外MICE團，也有不少春酒團體入住。