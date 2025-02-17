從寓言學管理／團體作戰 缺一不可

話說，一個愚蠢的年輕人繼承父親的家業。他砍掉葡萄園四周所有的籬笆，因為籬笆不能結葡萄。因沒了籬笆，人和野獸都能隨意侵入葡萄園，沒過多久，所有的葡萄樹全都被毀壞了。那蠢傢伙見到如此情景，才恍然大悟：雖然籬笆結不出一顆葡萄，但它們能保護葡萄園，它和葡萄樹一樣重要。

這故事是說，紅花雖好，還得要綠葉扶持。也就是說，在達成績效目標過程中，須留意其他單位的價值貢獻與協同合作。

有些功能單位主管或個人，在執行目標過程中，眼界只容得下所屬單位的價值，卻藐視其他人或單位的投入貢獻，令合作單位為之氣結。

為何會忽略或輕視其他單位的存在價值呢？常見原因有二。其一是不熟悉功能：對於其他單位的職責內容與產出流程不熟悉，便弱化其產出的困難度與價值。其二，不具全局觀：格局視野較低，未能覺察各功能單位間，環環相扣的整體性與系統性關聯。

過度輕忽其他單位的應有價值，將導致跨單位合作與營運時的決策偏頗。例如，業務出身的營運主管，若只重視業務功能，認為業務所搜集客戶資訊方為關鍵，研發單位應全力配合。相對地，若營運主管來自研發端，且只在意研發功能，則認為技術創新才是王道，業務僅憑口舌之能，無足輕重。

當獨尊單一功能、自恃其功的後果，價值遭弱化的功能單位，如同二等公民，容易導致出走潮。形成業務當頭，研發走人，或是研發當頭，業務閃人的後果。

事實上，如同寓言故事中所言，籬笆與葡萄園同等重要。前線作戰單位，若無後勤補給，再強的戰鬥團隊，在無以為繼之下，也只能黯然無功而返。在講求團體戰的今日，每個功能單位，都有其獨特的存在價值，缺一不可。

為確保所承接目標能夠順利達成，具當責思維的主管或個人，在績效管理周期，不會僅專注在功能單位或個人，而會將觸角延伸至關聯單位，共同協同作戰，以下是三個執行步驟 :

一、期初目標設定：確認雙方目標的連結性，藉由溝通達成共同目標對組織的助益，以及對於對方的好處，確保雙方目標的共識與一致性。

二、期中進度追蹤：留意搭配單位的作業進度，必要時，須給予額外的協助。此外，人脈關係的持續維繫與提升，亦有助於協同單位的配合與協助。

三、期末考核獎酬：若組織內建互評機制，對於給力單位，別忘給予正評。目標達標時，則別忘了表達感謝並共享成果。頒獎典禮上，受獎人常念的感恩清單，即為此方面的展現。

一般而言，人才依據其思維的角度與高度差異，可分為三類。

第一類，個人型人才。絕佳的個人工作者，能夠獨立作業、思考、創造，憑藉技術力，提供專業貢獻價值。

第二類，功能型人才。絕佳的功能者，熟悉功能內涵與流程，能整合功能內的運作，產出功能級的價值。

第三類，組織型人才。絕佳的功能整合者，具備整體與系統思考，能促使不同功能別協同作戰，使組織資源成效最大化。

組織依據思維高度，將合適的人才放在能發揮功能的位置。如果，你自許能更上層樓，就不會如同寓言故事中的年輕人，只在意葡萄結果，卻忽略籬笆的功能。能做好整體葡萄園管理的園丁，才是組織屬意的上位人選。