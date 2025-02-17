智慧經營／德銀遠東投信總經理黃釗盈 推動綠色經濟轉型

在全球重視ESG及綠色經濟的時代，德銀遠東投信總經理黃釗盈指出，了解時代脈動趨勢、國際最新制度法令，成為當務之急。在資產管理方面，德銀遠東投信鼓勵全球員工要不斷進修、精進與綠色經濟和ESG相關的專業，全額支持員工透過數位學習。

鼓勵同仁取得ESG證照

黃釗盈舉例，「歐洲金融分析師協會聯合會（EFFAS）」是由多個歐洲國家的金融分析師協會組成聯合會，也開始認證ESG分析師，提供ESG的模組化課程協助參與資格認證考試，以取得目前投資界最夯和最具價值的ESG分析師證照。

黃釗盈說，德銀遠東全力支持同仁取得專業證照，還提供全額資金支持同仁獲取這種專業證照。她以身作則，早已透過數位學習獲得EFAS的ESG分析師執照，目前投信圈高階主管有取得這項證照者仍只有少數。

德銀遠東投信是德國的德意志資產管理（DWS）與遠東集團的合資企業。歐盟引領全球重視氣候變遷、ESG及碳權議題，DWS在對抗氣候變遷及永續投資上，也有高度承諾，更是首批在2008年就簽署聯合國責任投資的資產管理公司。

黃釗盈也是台灣碳權數位經濟發展協會（TCDD）理事長，不僅在公司內部獎勵同仁積極參與相關證照考試、取得專業資格認定，還透過TCDD，積極推動台灣企業的碳排除和相關認證，以與國際接軌，希望透過制度面從點（個人專業）、到線（公司）、到面（產業全面性）得以落實推動綠色金融。

TCDD成立於2023年9月，是黃釗盈與志同道合的金融科技專業人士發起成立，希望能打造一個台灣與國際接軌的碳權和數位科技平台，協助面臨碳權困境的企業找出解方案，以保持出口競爭力，並且推動台灣與國際接軌，共同實現永續發展目標。

落實碳盤查資訊揭露

DWS是來自德國資產管理業巨擘，歐盟一向以對抗氣候變遷，制訂減碳相關規範和制度最積極的地區。黃釗盈表示，事實上，台灣在對抗氣候變遷比美歐還要積極，朝野積極推動綠色轉型，行動更是領先一步。

以官方來說，黃釗盈指出，金管會的綠色金融的行動方案相當積極，除了推動上市櫃公司的碳盤查及氣候相關財務揭露（TCFD）報告之外，對於國內的資產管理業者永續發展轉型策略，也有具體的行動方案。

例如，今年開始，大型投信業者將揭露2024年的碳盤查資訊，2027年起開始揭露前一年度的碳查證資料。黃釗盈指出，德銀遠東投信已比德國母公司早一步進行碳查盤資訊揭露，凸顯台灣業已領先亞洲各主要的監管單位，展現我國綠色轉型的決心。

黃釗盈表示，隨著綠色監管要求的提升和普及，相關專業人才的培育及養成已刻不容緩。民間資源雖然豐富，但從正規教育著手，奠定標準培養國家所需的綠色人才，將成為下一世代的教育重心。