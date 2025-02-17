葳格勇奪「2025 IEYI世界青少年創客發明展」2金2銀4銅

「2025年IEYI世界青少年創客發明展」暨臺灣選拔賽中，台中葳格國際學校小學部西屯校區的學子們，憑藉卓越的創新思維與實踐能力，在競爭激烈的國際舞台上大放異彩，一舉奪下2金、2銀、4銅，所有參賽作品皆榮獲獎項，再次彰顯葳格的創新實力與科技素養。

葳格表示，此次競賽，不僅考驗學生的發明與科技學習能力，更需要在現場接受評審提問，展現邏輯思維與口語表達的綜合實力。學生們憑藉創新精神與團隊合作，成功回應全球ESG永續發展趨勢。

金牌作品「智能旋轉晾衣架」發想來自對家人的關心，承澔同學發現家人曬衣服時總是需要來回移動，不僅耗時費力，還需要考量天氣變化。因此，他與宇天同學共同設計了「智能旋轉晾衣架」，透過自動旋轉機制，搭配風乾與UV殺菌功能，不僅提升晾曬效率，還能確保衣物的清潔與衛生。

而這項作品，重視環保廢材利用概念，以廢棄金屬與零件來製作樣品，讓作品不僅能解決日常困擾，也展現了對環境永續的關注，最終獲得評審青睞，勇奪金牌。

另外，「不摔乖乖倒座椅」表現也不遑多讓，同樣榮獲金牌。由宋承勳、曾丞祐研發，當時承勳發現家中的長者因行動不便，家人總是擔心長輩跌倒的風險，而目前的市售輪椅多為被動式設計，缺乏即時安全防護機制。

因此，激起承勳的製作動機，與好夥伴丞祐同學攜手研發「不摔乖乖倒座椅」，結合智慧科技，透過坐姿感應系統與尿液滲漏偵測功能，確保使用者的安全，同時提升照護便利性。

這項發明不僅是解決家庭需求的貼心設計，更具備實際應用價值，未來可望成為長照機構與行動不便者的重要輔助工具。

此外，銀牌作品由曾思瑀、王姝莉設計的「動物請借GO」，與陳竣廷、張碧堉、廖永勛研發的「安心好杯杯」獲得肯定。銅牌作品則為許宸瑄、黃寳芮設計的「智能抹布脫水機」；王晨希、黃郁智研發的「智衛小管家」；林若婕、蔡采頤、黃筠捷打造「衣色分離達人」，以及余書驊、余達鋐設計的「姿勢矯正器」。