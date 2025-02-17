聽新聞
0:00 / 0:00
藥華藥與AOP商業仲裁初步結果 駁回藥華藥賠償請求
藥華藥（6446）17日晚間召開重大訊息記者會，說明其以歐洲通路商AOP違約而向國際商會（ICC）提請仲裁賠償一案，接獲部分仲裁判斷（Partial Final Award）。ICC針對藥華藥提出逾延美國藥證的送件，駁回藥華藥對AOP損害賠償請求；ICC也要求藥華藥需賠償AOP約156萬歐元（約新台幣5,690萬元）。
不過，ICC對AOP主張藥華藥於公司使用AOP 臨床試驗申請美國藥證、及藥華藥於歐洲供貨不穩定及提供客保等請求，同樣也被駁回。
藥華藥強調，這次結果並非終審，公司仍會與律師商議後，繼續爭取公司應有權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言