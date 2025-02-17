藥華藥與AOP商業仲裁初步結果 駁回藥華藥賠償請求

藥華藥（6446）17日晚間召開重大訊息記者會，說明其以歐洲通路商AOP違約而向國際商會（ICC）提請仲裁賠償一案，接獲部分仲裁判斷（Partial Final Award）。ICC針對藥華藥提出逾延美國藥證的送件，駁回藥華藥對AOP損害賠償請求；ICC也要求藥華藥需賠償AOP約156萬歐元（約新台幣5,690萬元）。

不過，ICC對AOP主張藥華藥於公司使用AOP 臨床試驗申請美國藥證、及藥華藥於歐洲供貨不穩定及提供客保等請求，同樣也被駁回。

藥華藥強調，這次結果並非終審，公司仍會與律師商議後，繼續爭取公司應有權益。