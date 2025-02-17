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家貓正式納管momo購物網看好貓派經濟崛起

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣寵物飼養戶數突破三成，毛小孩成為許多家庭的核心成員。農業部自2025年元旦起，正式將家貓納入寵物登記範疇，顯示政府對於寵物管理的日益重視，間接帶動飼主在寵物用品與健康管理上的需求升級。台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）表示，受寵物登記新政與市場需求推動，AI寵物家電的市場需求急遽升溫年增幅達120%，而功能型寵糧與保健型寵物零食亦成為近年飼主關注焦點，momo購物網站上寵物商品銷售連年雙位數增長，2024年亦繳出年增25%成長佳績。

momo購物網指出，國內飼養寵物戶數持續增加，家犬數量約為148萬隻，較2021年首度調查，呈現雙位數成長幅度，家貓數量也急起直追，較2021年大幅增加50%。隨著毛孩逐漸成為家庭的一員，寵物市場也同步邁向科技化與精緻化發展。momo 觀察到三大寵物市場趨勢，首先智慧養寵興起，AI家電市場需求激增，包括自動餵食器、智能貓砂機，可餵食並遠端監控。

第二是毛孩新「食」代來臨，功能型寵糧、保健型零食熱銷，毛孩的飲食需求逐漸從吃得飽轉向吃得健康，「功能型寵糧」銷售增加，特別是針對過敏控制、腸胃保健、關節保養等需求的飼料與罐頭，成為消費選購重點。「寵物零食」更朝向功能化與健康取向發展的趨勢，像是具有磨牙、口腔清潔功效的潔牙骨，或是富含維生素與保健配方的肉泥，都成為許多飼主選購的必備品。

第三是貓咪經濟崛起，市場結構改變，根據momo站上數據，貓狗商品的銷售比例已達6:4，貓用品增長速度高於狗用品，顯示「貓派經濟」正快速崛起。隨著家貓登記新政推動與飼養需求升級，市場對貓咪專屬產品的需求激增，反映出飼主對貓咪生活品質與環境優化的重視，進一步推動寵物消費市場結構的改變。

momo 寵物

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