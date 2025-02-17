建築永續 講座3月14登場日 荷蘭頂尖建築MVRDV來台談「零碳建築」

由麗寶集團旗下麗寶文化藝術基金會主辦的「綠色建築，建築永續」國際建築公益講座，將在3月14日松菸誠品表演廳登場，探討「零碳建築的挑戰」。

2025年台灣開徵碳費，實現零碳建築是當今建築界，面臨的最急迫且具有挑戰性的目標之一。這次麗寶文化藝術基金會特地邀請來自荷蘭的國際頂尖建築事務所MVRDV的合夥人暨策略長楊‧可尼克(Jan Knikker)建築師，以及建築師事務所副董事暨台灣總監廖慧昕(Hui Hsin Liao)建築師，分享前瞻的建築觀點。

荷蘭的國際頂尖建築事務所MVRDV擁有多項作品獲國際獎項的肯定，並融合周邊的地景和文化，形成獨特的標示型建築，例如The 「O」。

「O」大樓是德國曼海姆富蘭克林米特社區最具代表的地標之一，由MVRDV設計的高層建築，與其他建築共同拼出「HOME」一詞。15層樓高的大樓內部融合了120間公寓、一樓商業空間，以及酒吧與露台。獨特的造型，使其成為當地的標誌性建築，更為整個社區，增添了鮮明的個性。

MVRDV合夥人暨策略長楊．可尼克於在2008年加入MVRDV，積極推動業務發展和公共關係，並主導MVRDV的策略方向，透過建築、城市化和計算等多方面方法來制定應對全球氣候挑戰的解決方案。

而廖慧昕是MVRDV的建築師(M.Arch)、副董事暨台灣總監；她在公共建築、城市規劃、露天市場和展覽等廣泛建案類型中展現卓越設計的貢獻。作品包含台南新化果菜市場、忠泰演講廳和台南河樂廣場。台南河樂廣場設計理念就是將廢棄的購物中心改造成一個充滿活力的公共戶外空間，使用者可以在涼爽的水基景觀中緩解台南的炎熱和潮濕。

麗寶文化藝術基金會這次主辦的「綠色建築，建築永續」國際建築公益講座，MVRDV將深入探討，如何在個案中為達成創造永續建築的目標必須克服的諸多複雜性和障礙。