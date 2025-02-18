電價漲幅恐達9％？他怕爆：便當可能要賣200元 網直指罪魁禍首

電價再掀漲風！由於立法院砍掉台電千億元補助，導致台電需自行尋求財務平衡，並可能依法爭取合理利潤。原本預計4月電價調漲6%，如今依照電價公式計算，漲幅恐進一步擴大至9%，接近一成，這將是四年來第五次電價調漲。

消息一出，立刻在網路上引發熱議。一名網友在PTT發文表示震驚，認為民生用電價格上漲，勢必會帶動各項物價齊漲，尤其是外食族的餐費壓力將進一步加重，直呼「真的太震撼！如果民生用電漲9%，我無法想像現在便當一個要賣多少才合理」。

有網友感嘆：「如果電價漲9%，那便當是不是要賣200元？」也有網友認為，不管有沒有漲電價，物價都已經持續上揚，現在不過是有了更直接的理由。

部分網友則將矛頭指向政府的能源政策，認為目前台灣能源結構依賴高成本的綠能與天然氣，而核能卻未被妥善利用，導致電價不斷上漲。有人直言：「不用核電就是要漲電價，這是早就知道的事。」

也有網友諷刺：「這就是民主電價，既然是自己選的，就要含淚吞下去。」此外，也有網友不滿地批評政府長期以來的補貼政策，認為撥補台電資金只是拖延問題，並未真正解決根本的能源問題。

電價漲幅恐加劇民生負擔，也可能對企業經營成本產生影響，市場關注政府是否會推出配套措施，以減緩衝擊。隨著4月電價調整的時刻逐漸逼近，未來的電價政策走向仍待進一步觀察。