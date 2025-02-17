AnyMind Group宣布 收購日本電子禮品公司AnyReach

行銷、電子商務及數位轉型的BPaaS科技公司AnyMind Group 17日宣布達成協議，將收購日本電子禮品服務商 AnyReach Inc. 的全部股份。收購完成後，AnyReach將成為AnyMind Japan的子公司。AnyMind Group能夠立即向日本及亞太地區的企業提供AnyReach的多項服務。

根據eMARKETER預測，日本的電子商務市場將從2024年的2,060億美元成長24%，至2027年達到2,570億美元。隨著市場擴張，電子禮品領域的需求預計將持續增長，特別是在時尚美妝與食品產業。

AnyReach成立於2021年，主要提供電子禮品平台AnyGift。利用一行程式碼、即能讓線上零售商與D2C品牌在其電商網站上導入電子禮品與社群禮品功能。AnyGift已與超過700家企業合作電子禮品服務，範圍涵蓋數位禮券與實體商品。目前與AnyMind Group的物流管理解決方案AnyLogi整合，使商家能夠無縫管理產品、確認支付、倉儲、庫存、運輸及跨境配送。

AnyReach也提供額外的商務解決方案，類似於AnyMind Group的BPaaS商業模式，包括品牌電商策略的諮詢與分析，幫助企業優化成長機會。

AnyMind Group執行長兼共同創辦人Kosuke Sogo表示，透過這次收購，希望進一步提升在電商領域的價值，同時將電子禮品市場作為新的成長方向。收購後能夠為更多企業提供創新解決方案，並利用在亞太地區的市場基礎與成功經驗，加速電子禮品業務的擴展，實現雙方的協同效應並推動進一步成長。