快訊

不捨姊姊大S！小S二度發文「3字」洩思念 網見這照片全看哭了

人物側寫／「228失去父親，我不要再失去兒子」 柯爸曾反對柯文哲從政

AnyMind Group宣布 收購日本電子禮品公司AnyReach

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

行銷、電子商務及數位轉型的BPaaS科技公司AnyMind Group 17日宣布達成協議，將收購日本電子禮品服務商 AnyReach Inc. 的全部股份。收購完成後，AnyReach將成為AnyMind Japan的子公司。AnyMind Group能夠立即向日本及亞太地區的企業提供AnyReach的多項服務。

根據eMARKETER預測，日本的電子商務市場將從2024年的2,060億美元成長24%，至2027年達到2,570億美元。隨著市場擴張，電子禮品領域的需求預計將持續增長，特別是在時尚美妝與食品產業。

AnyReach成立於2021年，主要提供電子禮品平台AnyGift。利用一行程式碼、即能讓線上零售商與D2C品牌在其電商網站上導入電子禮品與社群禮品功能。AnyGift已與超過700家企業合作電子禮品服務，範圍涵蓋數位禮券與實體商品。目前與AnyMind Group的物流管理解決方案AnyLogi整合，使商家能夠無縫管理產品、確認支付、倉儲、庫存、運輸及跨境配送。

AnyReach也提供額外的商務解決方案，類似於AnyMind Group的BPaaS商業模式，包括品牌電商策略的諮詢與分析，幫助企業優化成長機會。

AnyMind Group執行長兼共同創辦人Kosuke Sogo表示，透過這次收購，希望進一步提升在電商領域的價值，同時將電子禮品市場作為新的成長方向。收購後能夠為更多企業提供創新解決方案，並利用在亞太地區的市場基礎與成功經驗，加速電子禮品業務的擴展，實現雙方的協同效應並推動進一步成長。

日本 電商

延伸閱讀

再生能源界重磅消息！日本三菱電機參與泓德能源私募案

【愛書任務】見證日本動畫的發展故事！投票贈吉卜力展覽門票、《讓全世界認識宮崎駿》

楊千霈恢單到日本滑雪慶情人節 感謝這男人大雨送機

重現KANO決戰風華 嘉大VS.日本中京大學棒球隊開戰

相關新聞

長榮航出招吸搶市場 推出全新第四代豪華經濟艙座椅

航空業持續復甦，航空客運市場續旺，長榮航第四代全新豪華經濟艙首次導入波音787-9客機17日亮相，推出業界最寬42英吋椅...

中央公園房市熱度飆升！2024年五大高價社區排行榜公開

台中中央公園特區近年因大型建設題材加持，話題熱度持續飆升，各大開發商爭相插旗，帶動房市交易活絡。根據樂居統計，過去一年內...

商億-KY 拚擴充產能與產品線 擬併購柬埔寨戶外家具廠

商億-KY（8482）董事長謝智通17日表示，美系客戶加上新客戶積極搶產能，目前正評估柬埔寨併購新廠，主要生產戶外家具，...

業界最寬椅距！長榮航空領航升級 推出第四代豪華經濟艙座椅

長榮航空（2618）17日於長榮航太第四號飛機修護廠舉辦「專注進化‧從心出發 長榮航空第四代豪華經濟艙發表會」，由長榮航...

長榮持續擴充787機隊 2029前交付13架

長榮航空（2618）首次將全新豪華經濟艙導入波音787-9客機，未來所有波音787-9客機皆會提供三艙等服務，此外，長榮...

因應川普2.0 全球AM車門把手製造龍頭虎山布局美洲市場

全球最大AM（Aftermarket）車門把手廠虎山實業將於3月中旬掛牌上市，董事長陳映志表示，隨著AM 2.0產品線的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。