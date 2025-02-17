快訊

遭爆談差40歲忘年戀！與陸籍小三多張親密合照流出 曹興誠火速回嗆

小S二度發文痛喊「好想妳」 網見這張照片全看哭了

川普排除烏克蘭與俄國談停火？澤倫斯基曝「滿足3條件」就接受

國光生技與南迴基金會合作 再送流感疫苗到台東偏鄉

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
國光生技與醫療財團法人南迴基金會合作，每年送500劑流感疫苗到台東偏鄉，去年12月至今南迴基金會南迴診所已完成16場社區流感疫苗接種。國光生技／提供
國光生技與醫療財團法人南迴基金會合作，每年送500劑流感疫苗到台東偏鄉，去年12月至今南迴基金會南迴診所已完成16場社區流感疫苗接種。國光生技／提供

國光生技（4142）與醫療財團法人南迴基金會合作，每年送500劑流感疫苗到台東偏鄉，去年12月至今南迴基金會南迴診所已完成16場社區流感疫苗接種。由於近日接種爆量，疫苗將用盡，國光生技17日宣布，公司決定再追加300劑流感疫苗直送南迴診所，與南迴基金會攜手守護台東偏鄉，讓達仁、大武、太麻里、金峰等南迴四鄉居民，距離再遠都不缺疫苗。

受大S流感遽逝的新聞事件影響，全台掀起流感疫苗搶打潮，南迴診所也創下單日最高流感疫苗接種量紀錄，疫苗即將用盡。國光生技得知南迴診所流感疫苗存量告急，決定優先提供300劑流感疫苗給南迴基金會，且以最快速度配送到南迴診所；國光生技表示，此舉是希望讓台東偏鄉居民在這一波疫苗搶打潮中，優先取得疫苗，本於守護台灣的初心，攜手南迴基金會把疫苗帶到最遠的台東偏鄉，讓最需要疫苗的老弱居民可以最快打到疫苗。

南迴診所國光流感疫苗施打計劃於2024年12月5日正式啟動，南迴診所醫護人員全體總動員，於尚武村社區活動中心舉辦首場，由南迴診所院長徐超斌醫師主責，進行接種前健康評估檢查及問診。為期三個月的計劃更邀請奇美醫學中心神經內科林高章顧問醫師、嘉義台大佳醫診所周孟滑醫師支援，總計16場，更深入到太麻里多良、金崙、大溪及瀧部落，成效卓著，受惠區域為達仁、大武、太麻里、金峰等南迴四鄉，十八歲以上的居民均可免費施打。

國光生技表示，國光本於在地疫苗廠是為台灣優先、尤其是弱勢優先的理念，將持續寒冬送暖到偏鄉，今年秋冬流感季也將再送500劑流感疫苗到南迴，持續與南迴基金會併肩守護最遠的偏鄉居民。

這項南迴基金會與國光生技流感疫苗公益捐贈計畫，由國光生技董事長詹啟賢促成，不僅基於與南迴基金會創辦人徐超斌醫師長達20年的情誼，也因長期關注偏鄉醫療，居民多半經濟弱勢，上醫院不容易，需要疫苗也無法即時得到，透過南迴完善的在宅醫療及居家照護，送疫苗到原鄉，不僅為支持超人醫師一份醫療的初心，更期待共襄盛舉，陪伴南迴基金會守護南迴居民健康。

國光生 流感疫苗

延伸閱讀

新北獲配1.5萬劑流感疫苗 20日開打「不開預約系統」

10萬劑流感疫苗周四開打 疾管署曝「這縣市」配到最多

公費流感疫苗到貨 北市逾萬劑20日起開放11族群接種

增購流感疫苗開打倒數 醫曝打氣仍在 民眾偏好細胞疫苗

相關新聞

長榮航出招吸搶市場 推出全新第四代豪華經濟艙座椅

航空業持續復甦，航空客運市場續旺，長榮航第四代全新豪華經濟艙首次導入波音787-9客機17日亮相，推出業界最寬42英吋椅...

中央公園房市熱度飆升！2024年五大高價社區排行榜公開

台中中央公園特區近年因大型建設題材加持，話題熱度持續飆升，各大開發商爭相插旗，帶動房市交易活絡。根據樂居統計，過去一年內...

商億-KY 拚擴充產能與產品線 擬併購柬埔寨戶外家具廠

商億-KY（8482）董事長謝智通17日表示，美系客戶加上新客戶積極搶產能，目前正評估柬埔寨併購新廠，主要生產戶外家具，...

業界最寬椅距！長榮航空領航升級 推出第四代豪華經濟艙座椅

長榮航空（2618）17日於長榮航太第四號飛機修護廠舉辦「專注進化‧從心出發 長榮航空第四代豪華經濟艙發表會」，由長榮航...

長榮持續擴充787機隊 2029前交付13架

長榮航空（2618）首次將全新豪華經濟艙導入波音787-9客機，未來所有波音787-9客機皆會提供三艙等服務，此外，長榮...

因應川普2.0 全球AM車門把手製造龍頭虎山布局美洲市場

全球最大AM（Aftermarket）車門把手廠虎山實業將於3月中旬掛牌上市，董事長陳映志表示，隨著AM 2.0產品線的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。