國光生技與南迴基金會合作 再送流感疫苗到台東偏鄉

國光生技（4142）與醫療財團法人南迴基金會合作，每年送500劑流感疫苗到台東偏鄉，去年12月至今南迴基金會南迴診所已完成16場社區流感疫苗接種。由於近日接種爆量，疫苗將用盡，國光生技17日宣布，公司決定再追加300劑流感疫苗直送南迴診所，與南迴基金會攜手守護台東偏鄉，讓達仁、大武、太麻里、金峰等南迴四鄉居民，距離再遠都不缺疫苗。

受大S流感遽逝的新聞事件影響，全台掀起流感疫苗搶打潮，南迴診所也創下單日最高流感疫苗接種量紀錄，疫苗即將用盡。國光生技得知南迴診所流感疫苗存量告急，決定優先提供300劑流感疫苗給南迴基金會，且以最快速度配送到南迴診所；國光生技表示，此舉是希望讓台東偏鄉居民在這一波疫苗搶打潮中，優先取得疫苗，本於守護台灣的初心，攜手南迴基金會把疫苗帶到最遠的台東偏鄉，讓最需要疫苗的老弱居民可以最快打到疫苗。

南迴診所國光流感疫苗施打計劃於2024年12月5日正式啟動，南迴診所醫護人員全體總動員，於尚武村社區活動中心舉辦首場，由南迴診所院長徐超斌醫師主責，進行接種前健康評估檢查及問診。為期三個月的計劃更邀請奇美醫學中心神經內科林高章顧問醫師、嘉義台大佳醫診所周孟滑醫師支援，總計16場，更深入到太麻里多良、金崙、大溪及瀧部落，成效卓著，受惠區域為達仁、大武、太麻里、金峰等南迴四鄉，十八歲以上的居民均可免費施打。

國光生技表示，國光本於在地疫苗廠是為台灣優先、尤其是弱勢優先的理念，將持續寒冬送暖到偏鄉，今年秋冬流感季也將再送500劑流感疫苗到南迴，持續與南迴基金會併肩守護最遠的偏鄉居民。

這項南迴基金會與國光生技流感疫苗公益捐贈計畫，由國光生技董事長詹啟賢促成，不僅基於與南迴基金會創辦人徐超斌醫師長達20年的情誼，也因長期關注偏鄉醫療，居民多半經濟弱勢，上醫院不容易，需要疫苗也無法即時得到，透過南迴完善的在宅醫療及居家照護，送疫苗到原鄉，不僅為支持超人醫師一份醫療的初心，更期待共襄盛舉，陪伴南迴基金會守護南迴居民健康。