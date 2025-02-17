SAP亞太區宣布，任命Simon Davies為新設立的亞太區總裁，即日起生效。他將常駐新加坡，全面負責SAP在亞太區的戰略、營運、人才管理、銷售與服務、合作夥伴關係及盈利成長。Paul Marriott在這個職位上任職五年後，預計將返回歐洲與家人團聚。

SAP在澳洲和紐西蘭、大中華地區、印度、日本、韓國和東南亞地區均設有業務據點。作為區域總裁，Simon Davies將領導SAP在亞太區的營運，管理遍佈78個辦公室的31,000多名員工。SAP在亞太區服務的重點客戶包括NEC集團、Coles集團、Wipro、富士通、資生堂、現代汽車、Kia（起亞）、喜馬拉雅、Cochlear和日本航空等眾多領先企業。

Simon Davies在亞太地區的IT產業中擁有25年經驗，專注於IT解決方案的開發、銷售和實施，曾在微軟、Salesforce和甲骨文等全球頂尖的軟體公司任職。此前，他曾擔任Splunk亞太及日本區高級副總裁兼總經理，任職超過三年。此外，他還在多家準備上市的科技公司董事會任職，並是Australian Institute of Company Director（ＭAICD）成員。

SAP亞太區、歐洲、中東及非洲區及中東歐區首席營收長Manos Raptopoulos表示：「我們正邁向嶄新的發展篇章，在我們的使命、人才和生態夥伴的基礎上，以加速推進的雲端和AI創新為成長引擎。Simon將結合他對高速成長、創新驅動的亞洲市場的豐富經驗，以及打造高績效、多元與包容團隊的出色能力帶領團隊。我相信在他的領導下，SAP亞太區將延續Paul任內的強勁發展動力，持續成為推動創新和助力客戶成功的關鍵力量。」

Simon Davies表示：「我對開啟這一新的旅程充滿期待。在亞太及日本地區，許多具有前瞻性的企業正在借助SAP的支持加速轉型。透過在雲端建立堅實的基礎，並充分利用業務數據，企業將進一步探索在AI、數據分析和永續發展等領域中新的成長機遇。」