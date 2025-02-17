快訊

遭爆談差40歲忘年戀！與陸籍小三多張親密合照流出 曹興誠火速回嗆

小S二度發文痛喊「好想妳」 網見這張照片全看哭了

川普排除烏克蘭與俄國談停火？澤倫斯基曝「滿足3條件」就接受

SAP亞太區宣布 任命Simon Davies為新設立的亞太區總裁

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
Simon Davies出任SAP亞太區總裁。SAP／提供
Simon Davies出任SAP亞太區總裁。SAP／提供

SAP亞太區宣布，任命Simon Davies為新設立的亞太區總裁，即日起生效。他將常駐新加坡，全面負責SAP在亞太區的戰略、營運、人才管理、銷售與服務、合作夥伴關係及盈利成長。Paul Marriott在這個職位上任職五年後，預計將返回歐洲與家人團聚。

SAP在澳洲和紐西蘭、大中華地區、印度、日本、韓國和東南亞地區均設有業務據點。作為區域總裁，Simon Davies將領導SAP在亞太區的營運，管理遍佈78個辦公室的31,000多名員工。SAP在亞太區服務的重點客戶包括NEC集團、Coles集團、Wipro、富士通、資生堂、現代汽車、Kia（起亞）、喜馬拉雅、Cochlear和日本航空等眾多領先企業。

Simon Davies在亞太地區的IT產業中擁有25年經驗，專注於IT解決方案的開發、銷售和實施，曾在微軟、Salesforce和甲骨文等全球頂尖的軟體公司任職。此前，他曾擔任Splunk亞太及日本區高級副總裁兼總經理，任職超過三年。此外，他還在多家準備上市的科技公司董事會任職，並是Australian Institute of Company Director（ＭAICD）成員。

SAP亞太區、歐洲、中東及非洲區及中東歐區首席營收長Manos Raptopoulos表示：「我們正邁向嶄新的發展篇章，在我們的使命、人才和生態夥伴的基礎上，以加速推進的雲端和AI創新為成長引擎。Simon將結合他對高速成長、創新驅動的亞洲市場的豐富經驗，以及打造高績效、多元與包容團隊的出色能力帶領團隊。我相信在他的領導下，SAP亞太區將延續Paul任內的強勁發展動力，持續成為推動創新和助力客戶成功的關鍵力量。」

Simon Davies表示：「我對開啟這一新的旅程充滿期待。在亞太及日本地區，許多具有前瞻性的企業正在借助SAP的支持加速轉型。透過在雲端建立堅實的基礎，並充分利用業務數據，企業將進一步探索在AI、數據分析和永續發展等領域中新的成長機遇。」

AI 日本

延伸閱讀

日本阿蘇市長尋求6連霸未果 熊本縣誕生首位女市長

【愛書任務】見證日本動畫的發展故事！投票贈吉卜力展覽門票、《讓全世界認識宮崎駿》

楊千霈恢單到日本滑雪慶情人節 感謝這男人大雨送機

重現KANO決戰風華 嘉大VS.日本中京大學棒球隊開戰

相關新聞

長榮航出招吸搶市場 推出全新第四代豪華經濟艙座椅

航空業持續復甦，航空客運市場續旺，長榮航第四代全新豪華經濟艙首次導入波音787-9客機17日亮相，推出業界最寬42英吋椅...

中央公園房市熱度飆升！2024年五大高價社區排行榜公開

台中中央公園特區近年因大型建設題材加持，話題熱度持續飆升，各大開發商爭相插旗，帶動房市交易活絡。根據樂居統計，過去一年內...

商億-KY 拚擴充產能與產品線 擬併購柬埔寨戶外家具廠

商億-KY（8482）董事長謝智通17日表示，美系客戶加上新客戶積極搶產能，目前正評估柬埔寨併購新廠，主要生產戶外家具，...

業界最寬椅距！長榮航空領航升級 推出第四代豪華經濟艙座椅

長榮航空（2618）17日於長榮航太第四號飛機修護廠舉辦「專注進化‧從心出發 長榮航空第四代豪華經濟艙發表會」，由長榮航...

長榮持續擴充787機隊 2029前交付13架

長榮航空（2618）首次將全新豪華經濟艙導入波音787-9客機，未來所有波音787-9客機皆會提供三艙等服務，此外，長榮...

因應川普2.0 全球AM車門把手製造龍頭虎山布局美洲市場

全球最大AM（Aftermarket）車門把手廠虎山實業將於3月中旬掛牌上市，董事長陳映志表示，隨著AM 2.0產品線的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。