長榮航空第四代豪經艙達類商務艙規格 首飛雅加達

長榮航空17日指出，首次將全新豪華經濟艙導入波音787-9客機升級為三艙等模式，增加了豪華經濟艙。長榮航空孫嘉明總經理表示，全新豪華經濟艙的波音787-9客機將率先投入桃園-雅加達，未來也會陸續投入桃園出發至慕尼黑、米蘭、直飛維也納及舊金山早班機等航線服務。

長榮航空指出，第四代豪華經濟艙座椅共設有28席座位，採2-3-2格局，前後椅距長達42英吋，為業界最寬敞椅距。椅背後傾採用搖籃式座椅傾斜技術，椅墊同步向前及向上滑動，以5英吋後傾實現等同於8英吋的舒適角度，使後座旅客空間更顯充裕。座椅配備目前業界最大的15.6吋高畫質螢幕和娛樂系統控制器，餐桌提供個人行動裝置放置架，座椅亦配備110V AC與USB複合式插座，以滿足現代旅客的多元需求。

孫嘉明表示，長榮航空作為全球第一家推出豪華經濟艙的航空公司，多年來專注旅客需求為導向推動創新，引領業界潮流，第四代座椅除延續前三代豪華經濟艙的理念，以旅客的舒適感為核心，結合時尚與功能，展現長榮航空在服務創新與細節打造上的不懈追求。配備全新豪華經濟艙的波音787-9客機將率先投入桃園-雅加達，未來也會陸續投入桃園出發至慕尼黑、米蘭、直飛維也納及舊金山早班機等航線服務。

此外，對於目前全球都在添加SAF，孫嘉明說，長榮目前仍是按照國際規定在添加，目前的添加量偏少，公司還能承受範圍，因此暫無考慮在票價上反應，不過對於未來如果添加量逐漸增加，鑑於SAF的成本也較高，未來將思考是否會適時調整票價。

長榮航空致力於優化豪華經濟艙服務，並於今年推出與英國知名品牌HUNTER聯名的全新過夜包。搭乘從台北出發至美國、加拿大及歐洲等長程航線的旅客，可獲得橄欖綠款過夜包，返程則提供燕麥棕款。全新過夜包設計別緻，具備背帶設計，既時尚又具戶外功能性，內附同品牌乳液與護唇膏，質地清爽不黏膩，為長途飛行提供舒適的護膚體驗。

此外，豪華經濟艙的客艙服務用品也展現出高品質與環保理念，包括舒適的專用枕頭與雙面材質毛毯；獨家研發的高質感耳機，讓旅客更能享受寧靜旅程；與義大利百年品牌Guzzini合作打造的客製化餐具，以及竹纖維環保餐巾，充分體現長榮對永續發展的承諾。除此之外，還特別升級提供皇璽桂冠艙使用之盥洗室用品、金絲絨拖鞋以及嚴選綜合堅果，為旅客帶來無與倫比的舒適與愉悅旅程。