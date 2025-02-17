中央公園房市熱度飆升！2024年五大高價社區排行榜公開

台中中央公園特區近年因大型建設題材加持，話題熱度持續飆升，各大開發商爭相插旗，帶動房市交易活絡。根據樂居統計，過去一年內成交量達572戶，而2024年區域內前五大高價社區揭曉，其中，豐邑機構強勢奪下第一與第五名。

「豐邑Park One」34樓戶別以單價、總價雙雙奪冠，顯示該案深受高資產族群青睞，穩坐區域頂級住宅龍頭地位。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，中央公園特區雖發展僅短短數年，但高端買家對該區的偏好度卻不斷提升。

值得關注的是，水湳即將迎來重大建設的落成高峰期，2025至2026年間「綠美圖」、「台中國際會展中心」、「台中流行影音中心」等新地標將相繼開幕，而「水湳轉運中心」工程進度已達七成，區域公共建設逐步到位，使房市買氣持續高漲。

作為區域內最高價住宅，「豐邑Park One」不僅在市場表現亮眼，其設計更展現頂級質感。該案特別邀請國際燈光設計師姚仁恭、日本高野景觀設計師石村敏哉、德國IGI STUDIO設計師Ines Gerlach三強聯手操刀，並榮獲宜居建築、綠建築、智慧建築、低碳建築、耐震建築等五大專業認證。

該案最高成交單價突破百萬，成為全台中首個單價突破三位數的住宅個案，不僅創下區域最高價，更展現高端自住市場的驚人潛力。「豐邑Park One」座落於經貿五路與啟航路，規劃173戶住家，產品坪數介於54至75坪，主打3至4房格局，成為高資產族群的顯學標的。

除了豐邑機構，其他知名品牌建商如華固（2548）、富華新（3056）、潤隆（1808）、遠雄（5522）等也積極進駐，並屢創高價成交紀錄。其中，「華固頂匯」共規劃260戶，首波開放200戶已全數完銷，平均單價站穩8字頭；華固表示，剩餘60戶將待市場時機成熟後再釋出，可望再創新高價。

此外，「遠雄綠美」、「浩瀚豐森態」、「親家中央公園」，則是鎖定小坪數、低總價市場需求，成功吸引剛性買盤。「遠雄綠美」規劃22至35坪、2至3房產品，「親家中央公園」則推出18至26坪兩房規劃，並提供多元付款方案，降低購屋門檻，進一步提升市場接受度。