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商億-KY 拚擴充產能與產品線 擬併購柬埔寨戶外家具廠

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
商億-KY董事長謝智通看好今年營運展望。嚴雅芳/攝影
商億-KY董事長謝智通看好今年營運展望。嚴雅芳/攝影

商億-KY（8482）董事長謝智通17日表示，美系客戶加上新客戶積極搶產能，目前正評估柬埔寨併購新廠，主要生產戶外家具，目前已鎖定二家業者，並進入實地查核，一方面補足產品線，提供一站式購足，另一方面滿足市場對柬埔寨產能需求，預計此併購案年中完成，將助攻今年營運起飛。法人估，商億-KY今年營收成長上看三成以上。

商億-KY為全球最大客製化傢俱外包服務供應商之一，合作對象以美國前十大高端傢俱品牌商為主，受惠於川普關稅及新移民管制政策，美系客戶積極爭搶產能，在訂單滿載及產能供不應求的現況，公司正評估併購新柬埔寨廠的計畫，以解決客戶爆單情形。此外，俄烏戰爭停火現曙光，新增的俄羅斯客戶也與公司討論擴大採購量，公司樂觀看待今、明兩年營收將呈現逐年走高。

謝智通表示，預計併購的新廠擁有大面積生產基地及既有客戶，一旦正式完成併購，將可為公司帶來立即性營收挹注，省去陣痛期。且此新廠的客戶群為戶外傢俱，可使得公司產品線更加全面化，達到最大綜效。

商億-KY有別於一般傢俱製造商，一直保有35%以上的高毛利率，與客戶之間互信基礎良好，客戶給予至少6個月的有保障訂單，使得公司在原物料的採購上，可享有大批量採購的議價權，繼而降低成本，增加公司獲利空間。同時，由於公司年初已調漲報價逾10%，預估也有利今年毛利率表現。

俄烏戰爭對全球經濟產生了重大影響，隨著俄烏戰爭出現停火曙光，供應鏈有望逐漸恢復穩定。謝智通表示，東歐的經濟活動有望復甦，公司特別與俄羅斯客戶進行深度討論，擴大訂單採購量，為公司開拓新市場奠定穩固基礎。此外，歐洲及中東客戶也在2025年開始積極下單，整體有望達到雙位數增長。

併購 俄羅斯 營收

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