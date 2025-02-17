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長榮持續擴充787機隊 2029前交付13架

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
長榮航空787-9。（余弦妙攝）
長榮航空787-9。（余弦妙攝）

長榮航空（2618）首次將全新豪華經濟艙導入波音787-9客機，未來所有波音787-9客機皆會提供三艙等服務，此外，長榮航空表示，目前787機隊已有17架飛機，後續尚有8架提供三艙等服務的787-9與提供兩艙等服務的5架787-10預計在2029年以前交付完成。另外於2027年起將引進18架A350-1000型廣體客機，2029年起也會引進15架 A321neo型窄體客機。

長榮航空表示，此次交付的全新波音787-9客機提供皇璽桂冠艙、豪華經濟艙及經濟艙，未來本公司所有波音787-9客機皆會提供三艙等服務，此外，長榮航空持續朝淨零碳排目標前進，於本架新機飛渡返台時以添加混和比例30%的永續航空燃油(Sustainable Aviation Fuel, SAF)執飛，全程減少約63,000公斤的碳排放量，展現對環境永續的承諾。

長榮航空指出，目前787機隊已有17架飛機，此次亮相的為上周剛交機的787-9機型，也是首架787機型配置三機艙機型，原本機型都只有經濟艙與商務艙，此機型增加豪華經濟艙，目前787-9機型已經五架，前面四架雖尚未配置豪華經濟艙，但未來也會陸續改裝。

至於後續的機隊擴充，長榮航空表示，因應航線佈局及營運需求，持續引進新機以優化運能及提升服務品質，後續尚有8架提供三艙等服務的787-9與提供兩艙等服務的5架787-10預計在2029年以前交付完成。另外於2027年起將引進18架A350-1000型廣體客機， 2029年起也會引進15架 A321neo型窄體客機。

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