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因應川普2.0 全球AM車門把手製造龍頭虎山布局美洲市場

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
全球最大AM（Aftermarket）車門把手廠虎山實業將掛牌上市。圖為虎山董事長陳映志。記者林海／攝影
全球最大AM（Aftermarket）車門把手廠虎山實業將掛牌上市。圖為虎山董事長陳映志。記者林海／攝影

全球最大AM（Aftermarket）車門把手廠虎山實業將於3月中旬掛牌上市，董事長陳映志表示，隨著AM 2.0產品線的擴展，未來幾年，北美市場的營收持續成長有望，而中南美洲及其他市場將有進一步擴張潛力，未來10年也規劃以併購、入股與策略合作等方式布局10個利基產品，更已經有併購標的。

陳映志表示，今年營收會有雙位數成長，雖然產品會面臨關稅問題，而川普2.0的走向無人可預測，但虎山會以擴大在美國投資方式應對，也已經在美東賓州買下辦公室，川普的關稅戰對於虎山會是一項契機。

虎山是全球唯一通過美國汽車零件協會（CAPA）702／703認證的企業，該認證涵蓋高解析度車用鏡頭及汽車傳感器，累計開發超過500種產品，銷售遍及美洲、歐洲、亞洲等100多個國家，擁有超過500家客戶，並在北美市場擁有顯著的市場領導地位。

陳映志表示，虎山產品線涵蓋AM車門把手、車用鏡頭及多樣化汽車零組件，每年銷售超過1000萬支車門把手，擁有超過2萬種不同品號，其中車門把手營收占比約為62%，車用鏡頭占10%，而其他零組件則約占28%，而目前CAPA認證產品只占營收不到1%，會是未來很大的成長動能。

陳映志進一步指出，虎山耕耘AM市場超過40年，與全球主要進口商通路等建立穩固的合作關係，並透過完善的產品線滿足不同市場的需求，北美市場為主要營收來源，約占72%，歐洲占9%，其他地區則占19%。

根據Allied Market Research的報告表示，2023年全球汽車售後市場規模約為7200億美元，預計至2028年將成長至9300億美元，年複合成長率約5%；此外，根據S & P Global Mobility的數據顯示，美國2023年道路上的平均車齡已達12.5年，消費者因新車價格上漲轉向維修市場，且AM零件價格僅為OE（原廠）零件價格的30~50%，隨著舊車維修需求日益增加，進一步推動AM市場的發展。

陳映志表示，虎山除了車用手把穩居全球市佔領先外；車用鏡頭方面，美國郵政署（USPS）貨車訂單已於2024年9月陸續出貨，除了既有的AM車用鏡頭成長外，加入USPS訂單更帶動 2024 年車用鏡頭營收攀升。隨著首批出貨獲得客戶的肯定，2025年該產品出貨量更可望呈現大幅的成長。

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