環狀線災損遭雙北市求償逾19億 中工：鑑定單位黑箱作業、立場非公正

新北市捷運環狀線在去年4月3日大地震造成鋼箱梁位移，發生軌道位移變形、伸縮縫損害、隔音牆變形等現象，停駛六個月修復，不過今年1月初新北市政府公布鑑定報告，認為中工（2515）未按圖施工，與台北市政府共同求償19.27億元，對此中工17日舉行記者會強調，如果沒有經過相關機構審核通過，中華工程絕無法施作，且無法通過台北市捷運局的驗收，認為新北市政府、雙北市捷運局找來僅是學術機構、非司法院所列載鑑定單位的結構學會，認為立場並非公正。

中工表示，這次求償是新北市政府單方面提出，但集團這次對外開記者會說明「並非針對求償」，主要想表達的是「對公共安全的重視」，釐清「工程錯位真相」原由為何，協助新北市政府將捷運環狀線的安全提升到最高；接下來希望繼續與新北市政府協商，將公共安全、交通安全放在首要任務。

中華工程17日記者會由中工董事長周志明、中工代表律師張冀明等人共同出席、說明；中工強調，中工非設計單位，按圖施工後也在監造單位核准及監督下完工，如果沒有經過相關機構審核通過，中華工程絕無法施作，且無法通過台北市捷運局的驗收。

中工認為，結構學會承接403地震災損調查，看似以公正第三方之姿調查，然其違反《政府採購法》的規定，將災害現場勘查的重任轉交予新北市土木公會，其明知新北市土木公會受新北市政府管轄，且其調查對象為新北市環狀線捷運，竟毫不避諱地委請新北市土木公會現場會勘，其做法不僅違反法律規定，甚至已失去公正第三方的應有立場；新北市政府及台北市政府顯有球員兼裁判的嫌疑，結構學會所做成的調查報告顯非「公正第三方報告」。

中工表示，這次災損自調查開始，新北市政府將事故調查工作交由結構學會辦理，屬於黑箱作業，應另經公開程序委請第三方公正專業單位辦理事故調查，以昭公信，但新北市政府仍一意孤行，甚至核准結構學會將調查報告之主要工作即現場調查與初步結論工作，交由新北市土木公會負責。

中工指出，新北市政府於結構學會於今年1月做出正式調查報告後，立即於同年月3日以新北府捷工字第1140010993號函要求新北捷運局函轉理賠19億餘元，恰足說明新北市政府及新北捷運局未見自身責任，而企圖歸責中華工程。

中工表示，在災害發生後，雖然責任尚待釐清，但中工仍善盡企業社會責任，立即配合新北市政府完成修復，在最短時間內恢復大眾交通。