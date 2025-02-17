桃園機場捷運線通車8年、這兩站房價翻倍 專家：三大優勢引首購出手

據內政部實價登錄資料，桃園機場捷運線各站通車八年間周邊房價漲幅，其中A7體育大學站漲幅高達170%，A18高鐵桃園站上漲135.2%，漲幅分居冠亞軍，成為沿線房價翻倍的站點。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，機場捷運通車後，北北桃首都圈的互動更為緊密，也讓桃園市吸引許多「脫北移居潮」，帶動捷運沿線站點的房市價量，因此機場捷運沿線房價漲幅較高的站點，也主要具有「雙北通勤便利」、「房價基期較低」、「就業機會豐富」等三大優勢，吸引雙北市的小資首購族轉進桃園。

台灣房屋文青捷運店店長林夢軒表示，A7體育大學站房價漲幅領先機場捷運周邊區域，得益於緊鄰新北市的便利性與相對低價優勢。在機場捷運通車初期，A7站周邊每坪成交均價僅約20萬元上下，幾乎是一旁新北市新莊的六折價，加上A7站可「一站進新北市」，重劃區的新穎質感也頗受年輕首購族喜愛。

台灣房屋桃園高鐵直營店店長林冠宇指出，漲幅第二名的A18高鐵桃園站青埔，近年青埔公私部門的重大投資紛紛到位，生活機能大躍進，房市的剛性支撐力道也轉強，加上青埔雙軌交通、高綠覆率與整潔街區，對雙北及新竹的高資產人士頗具吸引力。