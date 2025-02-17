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信義開發得標捷運土城樹林線首案 LG17站

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
捷運土城樹林線LG17站出入口A捷運共構大樓開發案今日舉辦簽約典禮，由信義開發總經理陳慶洪(右)取得與新北市政府捷運工程局長李政安(左)代表簽署象徵合作啟動。（圖:信義房屋提供）
捷運土城樹林線LG17站出入口A捷運共構大樓開發案今日舉辦簽約典禮，由信義開發總經理陳慶洪(右)取得與新北市政府捷運工程局長李政安(左)代表簽署象徵合作啟動。（圖:信義房屋提供）

信義企業集團旗下信義開發取得捷運土城樹林線首個捷運開發案「LG17站出入口A捷運共構大樓」開發權，14日與新北市政府捷運工程局舉辦簽約典禮。此案預計總投資金額約16億元，規劃興建地上29層、地下5層、145戶住宅，總樓地板面積約6,300坪的捷運共構住宅，位於樹林最精華商圈，規劃2027年開工、目標約5年完工。

信義開發將導入「共融預建築」核心概念，融入永續與社區營造，打造擁有「銀級綠建築」與「銀級智慧建築」雙銀認證的社區，目標成為樹林地標建築，為未來居民實現便利、永續與智慧兼具的生活藍圖。

信義開發總經理陳慶洪表示，樹林相對來講是個比較晚開發的區域，蘊含著強烈的生命力，本案不僅是土城樹林線的第一宗開發案，也是信義開發第一次參與捷運聯開案、第一次進入樹林區。我們相信在土城樹林線持續的推動以及新北市政府捷運工程局、信義開發雙方合作下，將給樹林區帶來新的發展風貌。

此次土城樹林線捷運共構案，信義開發以「共融預建築」為核心，打造落實永續、兼具社區營造的住宅，創造能夠隨著時間成長與進化的居住環境，讓建築不僅是居住空間，更是生活、交流與成長的場域。因此在永續層面，將於此案中注入諸如節能環保、減碳工法、社區營造、生產履歷、BIM 等，希望兼顧健康、節能、減廢、生態範疇等，規劃建物成為綠建築及智慧建築，以期減少對環境的影響；社區營造部分，以打造友鄰社區為目標，從線上的社群經營，到線下的實體活動，讓住戶在社會參與過程中從線上的熟絡到線下的互動認識，促進友鄰社區的建立，共創社區向心力，讓客戶不只擁有好房子、更擁有好鄰居。

信義開發作為致力於永續發展的企業，不僅著眼於建築物本身的功能與價值，更關注建築如何成為土地、人與文化之間的橋梁，為其肩負企業社會責任，信義開發將ESG(環境、社會、治理)理念融入開發全過程，從環境保護、社區參與到企業治理，以共榮成就永續，樹立ESG新標竿，實踐對土地的尊重與社區永續發展的承諾。

信義開發得標捷運土城樹林線首案 LG17站，目標成為擁有雙銀建築的樹林新地標。（圖:信義房屋提供）
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