10年零售店長換跑道 信義房屋鄭煥宇從嬰兒用品轉賣千萬宅

信義房屋八德廣豐店的鄭煥宇，職涯人生大轉彎，以六個月的時間替自己完成多數人都無法達成的新人業務最高榮譽「新秀獎」，不僅克服從零開始學習的挑戰，展現她的堅毅與突破自我能力，還以細緻的服務精神和不懈的努力，贏得客戶信任和團隊的支持，為自己的房仲生涯寫下亮眼的起點。

前10年，鄭煥宇原是嬰兒用品店的店長，愛學習新知的她，在一次不動產營業員課程後，對房地產業產生濃厚興趣。她說，「嬰兒用品與房仲的不同，只是從賣小東西變大東西。」因為認同創辦人周俊吉提出的理念「以人為本，先義後利」，對鄭煥宇而言，這不僅是一句口號，也是自己奉行的做人處事準則。

剛進公司時，鄭煥宇需要從零學習土地法規、稅務知識等專業內容，還要適應高客單價商品與不同的工作形態，不過在短短四個月她就轉正，並在第六個月緊扣「新秀」資格期限前夕，順利達成目標。

「當時的業績已經達成，但另一個達成條件——成件數還差一件，倒數第三天才壓線完成。」鄭煥宇分享，客戶當時急需搬家，台北房子不符預算，考量平日開車通勤，建議可考慮八德區，經高架道路開車通勤台北也很方便，沒想到客戶一看房子就很滿意，最終促成交易，取得「新秀獎」榮耀。

曾有一次，鄭煥宇半夜從桃園趕到台北拿斡旋金再到新北，就只為客戶心儀的房子下斡旋。這位客戶在前仲介服務下，斡旋總是難成功，後來看上心儀的房子，決定換人服務「試試不同手氣」。然而斡旋價格與屋主理想售價差300萬，屋主方仲介委婉轉達不符預期，在與其通話過程中，她積極爭取，屋主終於願意面談，她則在店長陪同下拜訪。

後來鄭煥宇與屋主促膝長談，從家庭聊到人生，成功打破僵局，屋主願意以買家的斡旋價成交，圓滿完成交易。不只如此，交易更在信義代書及品牌優勢加持下，向銀行爭取了更接近成交價的貸款條件，讓買方更有餘裕地購屋。交屋後，客戶因露台有緩降設備零件影響景觀而苦惱，她奔波勞碌與建商及管委會協調，最終管委會整頓了專屬空間，讓客戶把設備移至別處，她表示，「房仲不只是幫客戶找到房子，還要讓他們住得舒心」。

回顧這段旅程，鄭煥宇非常感謝父母支持她當初轉行的決定，也很感激店長在每次挑戰中的陪伴，「即使不確定是否成功，他都願意花時間陪我跑，讓我感受到這份工作的價值與溫暖。」如今，鄭煥宇已在房仲世界中嶄露頭角，並期待未來有更多機會實現客戶的家業夢想。