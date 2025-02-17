網議新北三重房價破百萬 信義房屋：帶動中古屋行情

網友熱議新北市三重捷運站的捷運共構案，實價登錄首見單價百萬行情。過去新北第一圈板橋、永和、新店都有單價破百萬的實價登錄紀錄，房仲專家表示，指標建案帶動，讓捷運三重站周邊近三年來房價上揚超過二成，而該案可創高價的主因在於坐擁雙捷運、近公園，又是指標建商打造的產品，極具優勢。

信義房屋三重雙捷店專案經理梁家輝表示，三重的捷運共構案有三大優勢，第一為擁有機場捷運線與捷運橘線雙捷運，雙北民眾仰賴捷運通勤，因此大台北地區的房市發展皆與軌道建設高度相關，三重也不例外。

第二則是此捷運共構案一旁就是大都會公園，近年來已發展為知名的親子休憩去處，部分面向也擁有永久棟距，第三則是指標建商興建，有一定的建築品質，建築1-2樓也規劃商場，未來百貨櫃位進駐後，可望增加生活機能。

梁家輝表示，三重地區雖然是新北第一圈，但因為官方建設較少，反觀板橋有五鐵共構、永和有中正區外溢效應，早已有破百萬單價紀錄，而三重的房市話題較少，除了新北行政中心，再來就是此捷運共構案，因此捷運共構案自興建以來，地方都很期待，也實質帶動周邊房價。

目前三重捷運站周邊有多個預售案，而捷運共構案有引領作用；梁家輝表示，屋齡5年內的社區大樓，單價約有8字頭，屋齡10年內的新古大樓，單價位於68-75萬之間，屋齡10-20年的中古大樓，單價60-65萬，只要兩房加車位總價位於2,000-2,200萬，三房加車位位於2,500萬到3,000萬，都屬於合理價格；周邊也有屋齡40年的公寓，但釋出較少，屋主大多等待都更機會，因此很少買賣。

三重捷運站商圈生活機能有全聯購物中心與超商，若是要日常覓食，可往車程5分鐘的集美商圈，公車路線眾多四通八達，也有明星國小集美國小學區。

梁家輝觀察，購屋族群約有六成為來自台北市的購屋族群，他們因為北市房價太高，而外溢到新北市，而約有四成購屋族群為在地族群，多是小家庭，由父母贊助購屋，而近期房市大環境雖然稍冷，首購族大多採觀望，不會馬上入場，但高資產族群則是相對不受影響，因此即使該捷運共構案單價已破百萬，仍然有銷。