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美出口管制影響 應材估影響4億美元、停止大陸部分服務

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

美國拜登政府卸任前已升級出口管制規範，應用材料日前在投資人財報會議上說，公司預計2025 財年收入將因出口管制減少約4億美元，約一半減收集中在第2財季且主要因為停止中國大陸部分客戶設備現場服務。

依據說明，應材估計這主要是因為公司不得不停止在中國大陸某些客戶現場的設備服務，來自中國大陸內存製造商的訂單激增也未延續到今年，2025財年第1財季，應用材料來自中國大陸市場的營收在總銷售額當中的占比為 31%，低於去年同期的45%。

日前2月13日，應用材料發布2025財年第1季財報。業績優於預期，但因預計美國出口管制將減少4億美元營收，股價次日一度暴跌8.18%。

應用材料日前發布2025年1月26日截止的2025會計年度第1季財務報告。

應用材料公司總裁暨執行長蓋瑞．迪克森（Gary Dickerson）表示︰「產業積極加速發展先進運算與更精密的人工智慧，而應用材料公司正在推動關鍵的裝置架構變革，以實現高效能的人工智慧。我們專注於高速協同創新，為客戶及合作夥伴創造獨特的合作機會，使應材在未來幾年中持續成長並表現卓越」。

應用材料公司資深副總裁暨財務長布萊斯．希爾（Brice Hill）表示：「應材在第1季財務表現強勁，營收創新高，毛利率增加，並提供股東穩健的分紅。展望第2季，我們對於支持客戶的持續投資趨勢感到振奮，這些投資將促使領先技術突破，同時會評估出口管制的逆風。」

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