麗寶文化藝術基金會「建築永續 」講座3月14日登場

2025年台灣開徵碳費，實現零碳建築是當今建築界，面臨的最急迫且具有挑戰性的目標之一。由麗寶集團旗下麗寶文化藝術基金會主辦的「綠色建築，建築永續」國際建築公益講座，即將在3月14日登場，探討「零碳建築的挑戰」。

麗寶文化藝術基金會特地邀請來自荷蘭的國際頂尖建築事務所MVRDV的合夥人暨策略長楊‧可尼克(Jan Knikker)建築師，以及建築師事務所副董事暨台灣總監廖慧昕(Hui Hsin Liao)建築師，分享前瞻的建築觀點。該建築事務所有多項作品都得到國際獎項的肯定，並且融合周邊的地景和文化，形成獨特的標示型建築，例如：The “O”。

「O」大樓是德國曼海姆富蘭克林米特社區最具代表的地標之一，由 MVRDV 設計的高層建築，與其他建築共同拼出「HOME」一詞。 15 層樓高的大樓內部融合了 120 間公寓、一樓商業空間，以及酒吧與露台。獨特的造型，使其成為當地的標誌性建築，更為整個社區，增添了鮮明的個性。

MVRDV 合夥人暨策略長楊．可尼克於2008 年加入MVRDV，積極推動業務發展和公共關係，並主導 MVRDV 的策略方向，透過建築、城市化和計算等多方面方法來制定應對全球氣候挑戰的解決方案。

另一位講者廖慧昕是 MVRDV 的建築師 (M.Arch)、副董事暨台灣總監。她在公共建築、城市規劃、露天市場和展覽等廣泛建案類型中展現卓越設計的貢獻。作品包含台南新化果菜市場、忠泰演講廳和台南河樂廣場。台南河樂廣場設計理念就是將廢棄的購物中心改造成一個充滿活力的公共戶外空間，使用者可以在涼爽的水基景觀中緩解台南的炎熱和潮濕。