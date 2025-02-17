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搶開學商機！7-ELEVEN 繳學費集點送高雄櫻花季門票

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導
搶開學商機，7-ELEVEN繳學雜費集點送高雄櫻花季門票。7-ELEVEN/提供
搶開學商機，7-ELEVEN繳學雜費集點送高雄櫻花季門票。7-ELEVEN/提供

迎接開學季，統一超（2912）旗下7-ELEVEN整合線上線下資源，祭出多項指定商品優惠，除鮮食自有品牌「Homeal家常美味」更攜手CoCo壱番屋推出聯名美味，CITY CAFE同步推出特大杯濃萃系列與厚乳拿鐵。此外，7-ELEVEN帳單繳費集點活動，集滿16點送3月29日高雄櫻花季一般區門票。

7-ELEVEN觀察，根據首波中小學開學銷售觀察，全台超過500間於文教商圈門市，早餐相關商品業績已成長兩成。緊接著為迎接第二波大學開學季，自即日起至3月4日止推出多款指定精補第2件5折、沖泡咖啡買1送1、指定冷藏乳飲品第2件10元、瓶/罐裝咖啡、果汁以及飲品最低第2件5折起等優惠。

線上「i預購」平台即日起推出上百款開學開工指定商品最低兩折起！2月23日前會員首購再加碼享20% OPENPOINT點數回饋（上限500點）、使用icash Pay滿額最高回饋326點OPENPOINT點數，主打開學必備3C家電、小朋友開學書包及餐具、甜點零食以及美妝保養。

CITY CAFE持續因應市場趨勢滿足不同消費者需求，像是觀察到咖啡嗜好者逐年增加，自2021年起推出濃萃系列，銷量逐年呈現成長，去年更成長三成以上；另2023年觀察到年輕族群及社會新鮮人偏愛奶香口味較純厚拿鐵，將奶量加量20%推出「厚乳拿鐵」，獨領超商通路提供消費者最完整拿鐵結構飲品，滿足不同消費者需求。

7-ELELVEN指出，觀察過去三年來特大杯與濃萃系列連續成長七成以上，對此看好越來越來消費者喜愛又濃又厚咖啡風味，CITY CAFE自2月19日起推出特大杯濃萃系列與厚乳拿鐵，至3月4日前，還可享大杯免費升級特大杯。

7-ELEVEN表示，積極經營用品類商品結構多年，聚焦住宅區、主要幹道、外宿學區，以「Watts均一價59元專區」、「時尚文具專區」、「用品量販專區」及「時尚飾品專區」等複合結構，提供最多元消費場域與經濟實惠選擇。

目前全台逾400店「用品量販專區」主打租屋族必囤用品，精選包含洗衣精、廚廁清潔、洗髮沐浴乳、多入牙刷等商品。另自即日起長期推出買一送一促銷區，包含指定衛生棉、口腔保健、濕巾等商品不定期上架，提供外出租屋學子更親民經濟消費選擇。

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