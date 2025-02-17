快訊

人類首見！半馬衝進57分 烏干達長跑好手打破世界紀錄

10萬劑流感疫苗周四開打 疾管署曝這縣市配到1.5萬劑最多

NBA／柯瑞「Logo shot」奪MVP 俠客隊全明星賽登頂

全家化身不打烊寵物店！推「FamiPets」寵物品牌

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導
根據全家銷售觀察，寵物商品中「貓食」銷售比例遠大於「狗食」，且佔比連年成長。全家/提供
根據全家銷售觀察，寵物商品中「貓食」銷售比例遠大於「狗食」，且佔比連年成長。全家/提供

全家（5903）瞄準寵物陪伴商機，結合超過4,300實體店舖與旗下電商平台「全家行動購」線上線下銷售渠道，提供飼主們便利的購物選擇，帶動每年業績穩定成長約一成，為積極深耕寵物商品領域，更推出FamiPets寵物品牌，並透過「多元商品」、「知名品牌」、「FamiPets專區陳列」三大策略，持續對應毛孩家庭需求，打造巷口不打烊的寵物店。

根據全家銷售觀察，寵物商品中「貓食」銷售比例遠大於「狗食」，且佔比連年成長，顯現貓派飼主已成為主流。適逢每年2月22日為日本貓之日，全家更以貓咪為靈感，推出全新「喵」主題甜點，包括「喵咪肉球奶油包」、「貓貓尾巴捲蛋糕」以及攜手哆啦A夢合作的「記憶深刻奶油土司」，好吃又可愛，療癒系造型吸睛度十足。此外，FamiPets也推出公益積分趣，凡消費者於2月19日-3月18日買寵物商品任ㄧ件，即可獲得一積分，全會員累計達30萬積分，全家則捐贈總價值超過20萬元貓咪糧食予「社團法人好好善待動物協會」，並於店舖自動門設計浪浪認養宣傳物，幫助浪浪們不再挨餓、有機會找到溫暖的家。

台灣的寵物市場發展迅速，根據調查，台灣家犬、家貓飼養數量高達279萬隻，平均每3-4戶就有一戶飼養寵物，尤其家貓數對比過往更成五成，反映出台灣現代人忙碌的生活步調更需要寵物「陪伴」。全家內部銷售數據顯示，購買寵物食品的會員年齡主要集中在25至40歲之間，其中七成是女性，購買頻次高峰則為晚間下班後時段；外部調查更指出，飼主平均每年在寵物相關支出超過2.8萬元，整體寵物產業市場規模已超過600億元。近年貓派崛起，全家表示，貓咪相關商品銷售佔比已超越犬類商品，貓咪罐頭更為寵物商品類別銷售冠軍，其次則為貓咪肉泥與狗罐頭。

全家表示，為搶攻寵物商機，旗下寵物品牌FamiPets透過「多元商品」、「知名品牌」、「FamiPets專區陳列」三大策略，結合線上與線下銷售渠道，發揮24小時營業、店點密集的通路優勢，全台逾4,300間店舖均導入小規格之貓狗罐頭、肉泥與零食等多元品項，包含加好寶、貓倍麗、西莎、野性魅力、CIAO等知名品牌，更積極針對住宅區及公園周邊之店舖導入FamiPets寵物專區，擴增商品數至近120項，涵蓋貓狗飼料、罐頭與功能性零食等，亦販售貓砂、貓抓板、寵物玩具等用品，成為巷口滿足毛孩家庭的購買需求。

全家指出，為提供飼主更多元的購買管道，全家旗下電商平台「全家行動購」更推出寵物專區，蒐羅約300項寵物商品，從毛孩的飲食、清潔、保健、娛樂全方位滿足，並提供超高CP值的優惠選項，飼主們最便宜僅需要「全家」Fa點1點+21元，即可購買CIAO寵物餐包，同時亦販售大規格之狗食、貓食、清潔用品等高需求性商組，更有貓咪跳台、寵物推車、自動餵食機等毛小孩用品，讓毛孩爸媽們透過「全家行動購」一站購足、輕鬆下單，便可至鄰近「全家」取貨，亦可選擇宅配服務送到家，提供更便利的購物體驗。

延伸閱讀

舊泰武國小化身山林教育 斯卡羅查馬克古謠板書仍留著

親到發出啾啾聲🫣！李浚赫「沙發擁吻」韓志旼全攝影棚都聽得到　化身人體鬧鐘甜度超標

MLB／朗希牛棚練投34球讓捕手好興奮 大谷化身魔鬼教練緊盯

麋先生躍升代言寵兒　2025台灣燈會化身進擊隊長

相關新聞

機捷通車8年 當年買這兩站的人最賺、這站只漲9%

機場捷運將於3月迎來通車8周年，台灣房屋集團根據內政部實價資料，統計機場捷運各站通車8年間周邊房價漲幅，A7體育大學站漲...

2024年全台五大移民熱區 新北這區淨遷入近7千人居冠

人口一向被視為房市的票房保證，中信房屋研展室彙整內政部戶政司的淨遷徙數據和實價登錄成屋交易資料，盤點2024年全台淨遷入...

搶開學商機！7-ELEVEN 繳學費集點送高雄櫻花季門票

迎接開學季，統一超（2912）旗下7-ELEVEN整合線上線下資源，祭出多項指定商品優惠，除鮮食自有品牌「Homeal家...

全家化身不打烊寵物店！推「FamiPets」寵物品牌

全家（5903）瞄準寵物陪伴商機，結合超過4,300實體店舖與旗下電商平台「全家行動購」線上線下銷售渠道，提供飼主們便利...

業務年薪上看百萬 可樂旅遊今年開逾百職缺徵才

可樂旅遊指出，2024年度共計151位直售業務個人業績達5千萬元以上，今年持續進行人才招募計畫，職務包含業務、線控、行政...

全家化身不打烊寵物店！推「FamiPets」寵物品牌

全家（5903）為積極深耕寵物商品領域，推出FamiPets寵物品牌，並透過「多元商品」、「知名品牌」、「FamiPet...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。