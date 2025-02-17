機捷通車8年 當年買這兩站的人最賺、這站只漲9%
機場捷運將於3月迎來通車8周年，台灣房屋集團根據內政部實價資料，統計機場捷運各站通車8年間周邊房價漲幅，A7體育大學站漲幅170%，A18高鐵桃園站上漲135.2%，漲幅分居冠亞軍，也是沿線唯二房價翻倍的站點。
另外新莊副都心從均價一坪53.8萬元，漲至58.9萬元，通車至今上漲9.5%最少。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，機場捷運通車後，北北桃首都圈互動更為緊密，也引發脫北移居潮，具有雙北通勤便利、房價基期較低、就業機會豐富的站區，吸引雙北小資首購族轉進，房價漲幅因此較高。
台灣房屋文青捷運店店長林夢軒表示，A7體育大學站在機場捷運通車初期，周邊房價僅約20萬上下，幾乎是一旁新北新莊的6折價，加上A7站可「一站進新北」，重劃區的新穎質感也頗受年輕首購族喜愛，且A7周邊有郵政園區、華亞科等產業聚落，就業機會豐富，因此成為脫北青年移居桃園的首選，讓房價在8年間翻倍成長。
台灣房屋桃園高鐵直營店店長林冠宇指出，漲幅第二名的青埔，8年前正因房市景氣盤整處於房價低檔，當時高鐵特區內還可見1、2字頭的新案。
但近年青埔公私部門的重大投資紛紛到位，生活機能大躍進，房市的剛性支撐力道也轉強，加上青埔雙軌交通、高綠覆率與整潔街區，對雙北及新竹的高資產人士頗具吸引力，且青埔往後還有高鐵站前廣場開發案及捷運青線的遠景可期，因此房價一路從早前的2字頭，上揚至4、5字頭，預售新案的高價碼更可達60萬元以上。
張旭嵐指出，去年央行祭出第七波打炒房信用管制後，買氣逐漸萎縮，也讓部分屋主的心態略有軟化，尤其是供給量相對大的重劃區，近期願意讓利的待售物件增加，不過具有生活機能和交通優勢物件，需求性大，不僅銷售期短，價格也較抗跌，仍是市場搶手物件。
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