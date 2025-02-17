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業務年薪上看百萬 可樂旅遊今年開逾百職缺徵才

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

可樂旅遊指出，2024年度共計151位直售業務個人業績達5千萬元以上，今年持續進行人才招募計畫，職務包含業務、線控、行政、資訊、行銷、客服等逾百項職缺，目標是將人力補足至超越疫情前水準。

可樂旅遊總經理李季柏表示，可樂旅遊致力於用具競爭力的薪資條件及福利制度，打造讓員工安心工作的環境，以及最有力的後盾，以本次參與百萬菁英會的151位直售業務為例，有近半數去年薪突破百萬元。同時可樂旅遊今年已宣布全體員工加薪最高10%，亦將舉辦多次海外獎勵旅遊，招待公司績優員工出國放鬆。

可樂旅遊指出，日前於李方艾美酒店舉辦直售業務「百萬菁英會」活動，邀請2024年個人業績突破5千萬元的151位業務同樂，現場準備精品名牌包、江蕙演唱會門票、奢華泰國祈福之旅等大獎，來感謝每一位業務同仁過去一年的付出。

可樂旅遊表示，2024年度共計151位直售業務個人業績達5千萬元以上，成功拿到百萬菁英會的入場券，更有24位年度業績超過1億元大關，其中業績冠軍是桃園門市業務副理陳嘉蔚，個人業績突破2億元；新店門市鄭羽絜，年僅24歲的她加入可樂旅遊還未滿2年，是本次活動最年輕的參與者。

活動中最受矚目的抽獎活動，獎品總價值超過200萬元，除了精品名牌包、江蕙演唱會門票外，最大獎奢華泰國祈福之旅，將入住豪華五星曼谷文華東方酒店及曼谷暹羅凱賓斯基酒店各2晚，並前往以招財、招人緣聞名的「龍波本廟」參拜，讓每個人在新的一年都可以旺上加旺。

因應組織擴增及實體門市展店，加上企業上市櫃計畫啟動，可樂旅遊今年持續進行人才招募計畫，職務包含業務、線控、行政、資訊、行銷、客服等逾百項職缺，目標是將人力補足至超越疫情前水準。

疫情 華泰

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