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全家化身不打烊寵物店！推「FamiPets」寵物品牌

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家FamiPets搶攻寵物陪伴商機，主打年輕小資族毛孩家庭。全家/提供
全家FamiPets搶攻寵物陪伴商機，主打年輕小資族毛孩家庭。全家/提供

全家（5903）為積極深耕寵物商品領域，推出FamiPets寵物品牌，並透過「多元商品」、「知名品牌」、「FamiPets專區陳列」三大策略，持續對應毛孩家庭需求，打造巷口不打烊的寵物店。

瞄準寵物陪伴商機，結合超過4,300實體店舖與旗下電商平台「全家行動購」線上線下銷售渠道，提供飼主們便利的購物選擇，帶動每年業績穩定成長約一成。全家表示，毛孩經濟發威，台灣的寵物市場發展迅速，根據調查，台灣家犬、家貓飼養數量高達279萬隻，平均每3-4戶就有1戶飼養寵物，尤其家貓數對比過往更成長五成，反映出台灣現代人忙碌的生活步調更需要寵物「陪伴」。

根據「全家」銷售觀察，寵物商品中「貓食」銷售比例遠大於「狗食」，且占比連年成長，顯現貓派飼主已成為主流。適逢每年2/22為日本貓之日，全家以貓咪為靈感，推出全新「喵」主題甜點，包括「喵咪肉球奶油包」、「貓貓尾巴捲蛋糕」以及攜手哆啦A夢合作的「記憶深刻奶油土司」，好吃又可愛，療癒系造型吸睛度十足。

此外，FamiPets也推出公益積分趣，凡消費者於2月19日-3月18日買寵物商品任1件，即可獲得1積分，全會員累計達30萬積分，全家則捐贈總價值超過20萬元貓咪糧食予「社團法人好好善待動物協會」，並於店舖自動門設計浪浪認養宣傳物，幫助浪浪們不再挨餓、有機會找到溫暖的家。

根據全家內部銷售數據顯示，購買寵物食品的會員年齡主要集中在25至40歲之間，其中七成為女性，購買頻次高峰則為晚間下班後時段；外部調查更指出，飼主平均每年在寵物相關支出超過2萬8,000元，整體寵物產業市場規模已超過600億元，顯現在現在忙碌的生活腳步下，人們飼養動機已從外在目的性轉變為心理陪伴價值，對於寵物更是與家人般高度重視。近年貓派崛起，根據「全家」銷售亦顯示，貓咪相關商品銷售占比已超越狗狗商品，貓咪罐頭更為寵物商品類別銷售冠軍，其次則為貓咪肉泥與狗罐頭。

全家FamiPets透過「多元商品」、「知名品牌」、「FamiPets專區陳列」三大策略，結合線上與線下銷售渠道，發揮24小時營業、店點密集的通路優勢，全台逾4,300間店舖均導入小規格之貓狗罐頭、肉泥與零食等多元品項，包含加好寶、貓倍麗、西莎、野性魅力、CIAO等知名品牌，更積極針對住宅區及公園周邊之店舖導入FamiPets寵物專區，擴增商品數至近120項，涵蓋貓狗飼料、罐頭與功能性零食等，亦販售貓砂、貓抓板、寵物玩具等用品，成為巷口滿足毛孩家庭的購買需求。

為提供飼主更多元的購買管道，全家旗下電商平台「全家行動購」更推出寵物專區，蒐羅約300項寵物商品，從毛孩的飲食、清潔、保健、娛樂全方位滿足，並提供超高CP值的優惠選項，飼主們最便宜僅需要「全家」Fa點1點+21元，即可購買CIAO寵物餐包，同時亦販售大規格之狗食、貓食、清潔用品等高需求性商組，更有貓咪跳台、寵物推車、自動餵食機等毛小孩用品，讓毛孩爸媽們透過「全家行動購」一站購足、輕鬆下單，便可至鄰近「全家」取貨，亦可選擇宅配服務送到家，提供更便利的購物體驗。

響應2月22日貓之日，即日起至3月11日於「全家行動購」寵物專區消費滿1,299元，即可登記抽500元東森寵物美容住宿券。

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